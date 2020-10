Real Madrid : Zinedine Zidane aurait un atout en poche pour son avenir

L'avenir de Zinedine Zidane à la tête du Real Madrid fait les gros titres de la presse européenne depuis que les médias espagnols ont fait savoir hier soir que le technicien français avait deux matches pour se refaire la cerise sous peine d'être limogé. Pire, la Casa Blanca aurait déjà deux alternatives sous le coude en cas de départ forcé du champion du monde 98.

Mais selon AS, ZZ aurait un atout dans sa manche. En effet, le quotidien madrilène indique que le Real Madrid estime que Zidane aura un grand impact dans le dossier Mbappé. En clair, si ZZ n'est plus là l'été prochain, le transfert du joueur du PSG serait plus compliqué. Info ou intox ? Il convient de rappeler que le Real Madrid, comme le FC Barcelone, restent des clubs plus que séduisants, et ce, peu importe l'entraîneur qui est assis sur le banc.