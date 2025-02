Ligue des Champions : le Bayern Munich élimine le Celtic dans la douleur, Bruges écarte l’Atalanta avec la manière

Après l’élimination de l’AC Milan contre le Feyenoord (2-3 au cumulé), un autre cador européen voulait se sortir sans encombre des barrages de la Ligue des Champions et rejoindre les Néerlandais en huitièmes de finale. Il s’agit du Bayern Munich qui recevait les Écossais du Celtic Glasgow. Mercredi dernier lors du match aller, les Bavarois s’étaient imposés 2-1 en se faisant peur en fin de match. Cette fois, la bande de Vincent Kompany voulait se rassurer. Le coach belge optait pour un 4-2-3-1 classique avec les Français Dayot Upamecano et Michael Olise sur le terrain. Pas titulaires à l’aller, Kim Min-Jae, Josip Stanisic et Serge Gnabry débutaient. Pour le Celtic Glasgow un 4-3-3 était choisi avec deux anciens joueurs de Ligue 1, Kasper Schmeichel dans les buts et Jota en attaque. Volontaire, le Rekordmeister prenait vite le contrôle du ballon et lançait les hostilités avec une frappe de Serge Gnabry qui était repoussée devant la ligne (4e). Le Celtic répondait avec un tir non cadré de Callum McGregor (7e) et Nicolas Kuhn allait aussi déclencher un tir qui ne donnait rien (17e). Peu dangereux et laissant des espaces en contre, le Bayern Munich avait toutefois une grosse occasion via Harry Kane, mais le tir de l’Anglais était repoussé par un Kasper Schmeichel vigilant (22e).

Par la suite, deux timides occasions de Joshua Kimmich (38e) et Harry Kane (45e) étaient notables pour la formation allemande, mais le score était de parité à la pause. Au retour des vestiaires, Leon Goretzka armait une frappe puissante pour lancer la révolte (47e), mais Kasper Schmeichel repoussait. Et si les opportunités se multipliaient pour les Allemands, ces derniers manquaient de tranchant et cela profitait au Celtic Glasgow. Suite à une mauvaise relance de Josip Stanisic dans l’axe, Daizen Maeda pour remettre le ballon sur la droite de la surface où Nicolas Kuhn déboulait et allait chercher l’ouverture du score (1-0, 63e) en évitant le tacle glissé de Kim Min-Jae. Dos au mur, le Bayern Munich insistait pour égaliser et Leon Goretzka (74e) puis Leroy Sané (76e) manquaient le cadre coup sur coup. Joshua Kimmich avait aussi une grosse frappe, mais elle était repoussée par Kasper Schmeichel (79e). Et si le Danois dégoûtait le Bayern Munich, il allait finalement craquer en fin de match suite à un centre venu de la droite repris par Leon Goretzka et repoussé par le gardien, Alphonso Davies suivait bien pour conclure (1-1, 90e +3). Dans la douleur, le Bayern Munich arrache la qualification et ira en huitième de finale malgré des Écossais volontaires.

Bruges a vite refroidi l’Atalanta

L’autre match de la soirée opposait l’Atalanta et le FC Bruges du côté de l’Italie. Après une victoire 2-1 à domicile où ils avaient surpris, les Belges voulaient tenir leur avantage et s’alignaient dans un 4-5-1 bien compact dans l’entrejeu avec un trio offensif composé de Chemsdine Talbi, Christos Tzolis et Ferran Jutgla. La Dea s’établissait dans un 3-5-2 classique avec le Bosnien Sead Kolasinac en défense ainsi que Charles De Ketelaere et Mateo Retegui en attaque. Et logiquement, les Italiens mettaient rapidement la pression avec une première occasion de Sead Kolasinac sur corner (2e). Cependant, Bruges répondait très fort juste derrière. En contre, Ferran Jutgla transmettait sur la droite de la surface pour Chemsdine Talbi. Ce dernier feintait avant d’ajuster Marco Carnesecchi d’un tir croisé (1-0, 3e). Une entame catastrophique pour l’Atalanta qui voyait ainsi sa mission se compliquer. Mateo Retegui se procurait par la suite une occasion qui fuyait le cadre sur la gauche (16e) avant de marquer dans les secondes qui suivaient, mais son but était refusé pour hors-jeu (17e). Une révolte de la part des hommes de Gian Piero Gasperini qui était bien maîtrisée par les Gazelles.

Sur la gauche de la surface, Ardon Jashari débordait et centrait en retrait vers le point de penalty. Il trouvait Christos Tzolis dont le tir était repoussé par le gardien, mais Chemsdine Talbi suivait bien et marquait dans le but grand ouvert (2-0, 27e). De quoi enfoncer un peu plus l’Atalanta qui se devait d’inscrire trois buts pour aller chercher les prolongations à ce moment-là du match. Cependant, Bruges était mieux et Ferran Jutgla manquait de tuer un peu plus le match en fin de premier acte (44e). L’Atalanta avait l’occasion de se relancer juste derrière avec une double occasion où Mario Pasalic tombait sur Simon Mignolet et Juan Cuadrado sur un défenseur belge (45e +2). Roi du timing, le FC Bruges punissait la Dea juste derrière avec Ferran Jutgla bien servi par Christos Tzolis (3-0, 45e +3). Assommée, l’Atalanta essayait de croire à un fol exploit et en seconde période l’entrant Ademola Lookman relançait la machine après un bon service de Davide Zappacosta (3-1, 48e). Le Nigérian allait même s’offrir un doublé avant que son but soit refusé (58e). Il avait encore la possibilité de réduire l’écart sur penalty, mais sa tentative était captée par Simon Mignolet (61e). Le rêve s’éloignera peu à peu et Rafael Toloi sera même exclu (87e). Insistant jusqu’au bout pour changer son destin, l’Atalanta s’incline finalement 3-1 et se retrouve éliminé. Bruges sera bien de l’aventure pour les huitièmes de finale.