LOSC : Létang et Genesio sous la menace d’une sanction par le CNE

Olivier Létang, Bruno Génésio et Lille risquent gros après avoir les critiques émises envers l’arbitrage d’Éric Watellier lors de LOSC-Rennes (0-2), samedi soir en Ligue 1. Le Conseil National d’Éthique (CNE) a décidé de se saisir du dossier lillois suite aux vives critiques émises après l’exclusion d’Alexsandro, suite à une faute sur le Rennais Breel Embolo, rapporte L’Équipe.

Le CNE, présidé par l’ancien président de la LFP Frédéric Thiriez, vise également les supporters Dogues Virage Est (DVE) qui étaient présents dans le stade et ont insulté la Ligue et l’arbitre durant la rencontre. Initialement, le groupe de supporters ne devait pas être présent au Stade Pierre-Monroy suite à la fermeture de leur emplacement en tribune en raison d’un huis clos partiel. La commission de discipline de la LFP va étudier le dossier et prononcer des sanctions. Pour rappel, Olivier Létang est déjà sous le coup d’un sursis de deux rencontres après sa sortie en marge de Lille-Lyon (0-1), le 28 septembre dernier, qui avait aussi entraîné une suspension d’un match ferme.