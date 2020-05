FC Barcelone, PSG, Atlético : le message fort de Nicolas Tagliafico sur son avenir

Depuis bientôt deux ans, l'Ajax Amsterdam doit sortir les crocs pour éviter de se faire piller. L'an dernier, après son incroyable épopée en Ligue des Champions, le club batave avait perdu son épine dorsale avec les départs de Frenkie de Jong et Matthijs de Ligt au FC Barcelone et à la Juventus. Cette saison, Hakim Ziyech a déjà réservé son billet pour Londres où il est attendu du coté de Chelsea. Courtisé par le Real Madrid en 2019, Donny van de Beek ne devrait pas lui non plus faire long feu aux Pays-Bas. Idem pour Nicolas Tagliafico. Arrivé à Amsterdam durant l'hiver 2018, le latéral gauche argentin possède une très belle cote sur le marché des transferts. Lié à l'Ajax jusqu'en 2022, l'ancien pensionnaire de l'Independiente est annoncé dans le viseur du FC Barcelone, de l'Atlético de Madrid, de Chelsea et même du Paris Saint-Germain qui cherche toujours activement un successeur à Layvin Kurzawa.

La suite après cette publicité

Autant de bruits de couloir face auxquels le principal intéressé a réagi dans un entretien accordé à la Radio Continental. « Les rumeurs sortent toujours. Pour le moment, je me maintiens éloigné de tout ça. Peut-être que je suis dans une liste. Mais il n’y a rien de concret. Il faut rester tranquille. J’essaie de rester calme. Il y a beaucoup de choses qui sortent dans les médias, sur les réseaux sociaux. S’il y a quelque chose de concret, j’en parlerai avec mon agent », a-t-il indiqué, avant d’ajouter qu’il avait cependant bien l’intention de rallier un championnat plus huppé, après avoir décidé l’an dernier de rester un an de plus malgré l’intérêt de nombreux clubs.

L'Eredivisie trop petite pour Tagliafico

« Ca a toujours été mon objectif, même avant d’arriver en Europe. Je veux jouer dans les meilleurs championnats, dans les plus grands clubs. L’Ajax est un grand club, mais l’Eredivisie n’est pas l’un des meilleurs championnats. On verra ce qui arrive », a-t-il ajouté, avant d’expliquer que son choix ne sera toutefois pas uniquement basé sur la réputation de tel ou tel championnat. Car après avoir vécu à Amsterdam, Tagliafico compte également choisir une ville où il fait bon vivre.

« J’essaie de tout analyser. Quand je suis venu ici (aux Pays-Bas), je savais que c’était un grand club d’Europe, avec beaucoup d’histoire, une philosophie de jeu. (…) J’essaie de tout analyser, le sportif, la qualité de vie. Le championnat anglais est le plus compétitif avec 4, 5 équipes qui jouent le titre. Le championnat espagnol aussi, mais je pense qu’il est un ton en dessous. La Serie A est un championnat dur, très tactique. Mais je ne dois pas faire mon choix uniquement sur le championnat. La qualité de vie, la qualité de la ville, ça compte ». Et avec le charme de la ville lumière, le PSG dispose d'un atout de poids.