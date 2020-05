Exclu FM : Nicolas Tagliafico proposé au PSG

Le PSG a terminé sa saison sur un titre de champion de France bien plus tôt que prévu. Et les chantiers qui attendent Leonardo sont nombreux. Si l’avenir des stars du club (Mbappé, Neymar, Cavani ou Icardi) ou celles des jeunes pousses Tanguy Kouassi ou Adil Aouchiche doivent déjà faire passer des nuits blanches au directeur sportif brésilien du PSG, d’autres dossiers sont tout aussi importants à gérer, à commencer par ceux concernant les latéraux puisque Thomas Meunier et Layvin Kurzawa vont probablement quitter la Capitale française dans les prochaines semaines.

Leonardo fait ainsi jouer ses réseaux et entend bien trouver les renforts idoines aussi bien à droite qu’à gauche de la défense. Si à droite, c’est un joueur titulaire en puissance qui est visé, à gauche c’est un autre profil qui est souhaité : un joueur à la marge de progression importante et capable de concurrencer efficacement l’indéboulonnable Juan Bernat. Si l’hiver dernier, Paris a tenté de recruter le joueur de la Juventus Mattia De Sciglio, aujourd’hui la donne est différente et la priorité se nomme Alex Telles. Le joueur du FC Porto est très apprécié par l’homme fort du recrutement du PSG qui semble vraiment prêt à tout pour le recruter.

L’option Nicolas Tagliafico pas prioritaire pour le PSG pour l’instant

Néanmoins, rien n’est fait et de nombreux agents continuent de prendre la température auprès de Leonardo. C’est le cas de l’agent de Nicolas Tagliafico. Selon nos informations, l'international argentin (25 sélections) de l’Ajax Amsterdam, qui s’était notamment révélé la saison dernière en Ligue des Champions lors de l’épopée du club néerlandais, a été proposé au PSG par le biais de son agent.

Ce dernier, révélait il y a quelques mois dans les colonnes d’un média argentin, le besoin pour son protégé d’aller voir ailleurs pour continuer sa progression malgré une belle proposition de l’Ajax lui qui se trouve en fin de contrat en juin 2022. « L'Ajax a fait une offre économique correspondante à ce que les clubs peuvent lui offrir. Mais nous n'avons pas accepté, car c'est le moment idéal pour faire un bond en avant. On va voir ce qu'il se passe sur le marché. » Pour le moment, le champion de France en titre n’a pas donné suite à cette proposition, voulant toujours se concentrer sur Alex Telles. Nicolas Tagliafico (27 ans), qui est également annoncé régulièrement du côté du Barça et du Real Madrid, va donc devoir patienter pour connaître de quoi son futur sera fait.