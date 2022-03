Braga-Monaco : les compositions officielles

Trois clubs de Ligue 1 sont en lice ce soir à 21h sur la scène européenne, dont Monaco qui se rend chez le Sporting Clube de Braga (un match à suivre en direct commenté sur FM). Les Monégasques, leaders invaincus du Groupe B en phases de poule et directement qualifiés pour ces huitièmes de finale, affrontent des Portugais qui sont passés par le barrage, remporté aux tirs au but face à Tiraspol.

Pour cette affiche, Braga aligne un 4-3-3 avec le capitaine Ricardo Horta en pointe, épaulé par Abel Ruiz sur sa gauche et Rodrigo Gomes sur sa droite. Côté monégasque, Ben Yedder et Volland forment la doublette offensive à la pointe du 4-4-2 de Philippe Clément, devant un milieu de terrain composé de Matazo et Tchouaméni, avec Jean Lucas et Gelson Martins sur les côtés. Vanderson est titulaire.

Les compositions d'équipes :

Braga : Matheus - Couto, Fabiano, Vitor Tormena, Carmo - André Horta, Al Musrati, Iuri Medeiros - Rodrigo Gomes, Ricardo Horta (cap.), Abel Ruiz

Monaco : Nübel - Vanderson, Disasi, Matsima, Caio Henrique - Jean Lucas, Tchouaméni, Matazo, Gelson Martins - Ben Yedder (cap.), Volland