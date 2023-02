Man City : la déclaration osée de Pep Guardiola sur MU

La suite après cette publicité

Un retour au premier plan. Alors que Manchester United a enchaîné les saisons décevantes ces dernières années, les Red Devils semblent être enfin revenues à un niveau du standing du club cette année. Les Mancuniens ont notamment soulevé leur premier trophée depuis six ans ce dimanche en finale de League Cup contre Newcastle (2-0). Une forme étincelante que salue Pep Guardiola, le coach de l’éternel rival Manchester City, en conférence de presse.

Lorsqu’on demande au tacticien espagnol s’il considère maintenant United comme un adversaire sérieux pour plusieurs trophées, Guardiola affirme que : « S’ils dépensent un peu plus d’argent, oui, car ils n’en ont pas dépensé, n’est-ce pas ? Ils sont dans la position qu’ils devraient normalement avoir. (…) C’est normal qu’United soit là. Quand j’ai atterri ici, je pensais qu’United serait toujours là, pour l’histoire, pour tout, et Erik fait un travail incroyable. Et les joueurs - vous voyez à quel point ils sont engagés, comment tous ensemble ils essaient de le faire. »

