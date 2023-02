League Cup : Manchester United s’impose en finale face à Newcastle

La suite après cette publicité

Cette finale de League Cup offrait un beau duel entre Manchester United et Newcastle au stade de Wembley. Les Red Devils, encore en course sur quatre tableaux (Premier League, Ligue Europa, Cup et League Cup donc) pouvait s’adjuger le premier trophée de la saison en Angleterre face aux Magpies. Pour cette rencontre cruciale, Erik ten Hag pouvait finalement compter sur Marcus Rashford, annoncé incertain après être sorti contre le Barça en C3 jeudi dernier, en attaque. Une mauvaise nouvelle pour le retour de Loris Karius à la compétition. Le début de la rencontre était d’ailleurs très rythmé entre deux équipes joueuses alors que les Magpies contrôlaient le ballon dans cette entame malgré un bon pressing des Red Devils.

Après cette première phase d’observation, le portier allemand de Newcastle réalisait deux arrêts face à Wout Weghorst (13e) puis Antony (17e). Quelques minutes plus tard, Allan Saint-Maximin récupérait un centre au deuxième poteau, éliminait Diogo Dalot d’un double contact savoureux mais tombait sur un grand David De Gea sur sa ligne (32e). Dans la foulée, Manchester United obtenait un bon coup franc, bonifié par le centre de Luke Shaw et la tête de Casemiro pour l’ouverture du score (33e). De son côté, Marcus Rashford ne tardait pas à se mettre en évidence non plus. L’Anglais débarquait dans la surface adverse et enchaînait avec une frappe, contrée par Sven Botman, qui lobait Loris Karius (39e, 1-0). Juste avant la pause, Dan Burn ratait la réduction du score (43e) et les Mancuniens rentraient au vestiaire avec deux buts d’avance.

Pour tenter de revenir dans cette rencontre, Eddie Howe décidait de faire rentrer Alexander Isak à la place de Sean Longstaff pour passer en 4-4-2 au retour des vestiaires. Malgré les ajustements tactiques du technicien de Newcastle, les Mancuniens gardaient la main mise sur cette finale. Les joueurs d’Erik ten Hag contrôlait les débats sans être réellement inquiétés jusqu’à l’heure de jeu. En fin de rencontre, Joelinton faisaient passer une petite frayeur à ses adversaires en tentant deux tirs à chaque fois contré par un adversaire direct (68e).

A l’aube du dernier quart d’heure de la partie, Marcus Rashford réalisait une nouvelle accélération dont il a le secret pour éliminer Fabian Schär et tenter sa chance mais Loris Karius plongeait de tout son long pour stopper la tentative de l’attaquant anglais (75e). En toute fin de rencontre, les Magpies tentaient le tout pour le tout à l’image de la frappe de Jacob Murphy à trente mètres plein axe qui venait tutoyer le montant de David De Gea (88e). Le portier espagnol réalisait une dernière parade face à Joelinton (90e+3) et les Mancuniens pouvaient enfin exulter au coup de sifflet final. Grâce à ce succès ô combien important, Manchester United confirme son retour en forme avec ce premier trophée de la saison mais également son premier trophée depuis six ans maintenant. Une éternité pour un club de ce calibre.