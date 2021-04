OL : Bruno Guimarães encense son équipe

Face à Angers, l’OL s’est largement imposé 3-0 en livrant un match plus qu’abouti. Les hommes de Rudi Garcia ont fait preuve de sérieux et cette victoire leur permet de revenir à un point de Monaco, troisième. Et si les Gones ont autant brillé, c’est aussi grâce à son milieu de terrain et à Bruno Guimarães (23 ans) notamment. Le Brésilien a souligné la prestation collective de l’équipe en conférence de presse d’après-match.

La suite après cette publicité

« C'était bien. Nous avons eu beaucoup de mouvement dans notre jeu. Cela fait du bien de gagner à domicile. On met la pression sur le trio de tête. Ça faisait longtemps que nous n'avions pas livré un match d'un tel niveau. Tout le monde a livré une grosse performance et nous espérons confirmer. Nous avions une équipe très offensive », a-t-il expliqué.