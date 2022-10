OL : Nicolas Tagliafico juge sa saison

Cet été, l'Olympique Lyonnais a longtemps couru après Nicolas Tagliafico. Courtisé par le FC Barcelone, l'Argentin a pris son temps avant de finalement dire oui aux Gones. En conférence de presse ce vendredi, le latéral gauche a évoqué son début de saison, alors que son équipe connaît des difficultés.

«L'un de mes objectifs en arrivant était de joueur le plus possible et de donner mon maximum. Je me sens bien, en confiance. Ici, on m'a bien accueilli. Mon français s'améliore. Ensuite, on veut tous que l'équipe aille mieux. Je veux apporter, aider l'équipe (...) Je suis content d'avoir joué et il reste beaucoup de matches avant la trêve. Je veux être utile pour l'équipe».

