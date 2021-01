L'incroyable retour en force de Manchester United

La suite après cette publicité

Mis à part quelques passages épisodiques de début de saison, il fallait attendre la saison 2012/2013 pour voir Manchester United prendre la tête de la Premier League après 15 journées de championnat. Une performance de taille pour l'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer qui a battu mardi soir Burnley (1-0). Un succès acquis dans la douleur grâce à un but de Paul Pogba mais qui témoigne de deux choses. Tout d'abord cette équipe de Manchester United a de la ressource et a les qualités techniques et mentales pour se défaire de scénarii compliqués. Deuxièmement, Ole Gunnar Solskjaer et ses hommes restent des prétendants au titre.

Une dynamique folle

Pourtant le début de saison ne laissait pas du tout envisager une telle effervescence autour du club mancunien. Si le mercato a été plutôt intéressant avec les arrivées de Dean Henderson (retour de prêt), Alex Telles (FC Porto), Donny van de Beek (Ajax Amsterdam) ou encore Edinson Cavani (libre après Paris Saint-Germain), il n'y a que ce dernier qui s'est frayé une place dans l'effectif sans pour autant être un titulaire régulier. Les autres éléments ont juste densifié le groupe et apporté de la concurrence. Sur le plan des résultats, un sacré retard à l'allumage s'est fait ressentir. Encore 15e après 7 journées de championnat, Manchester United a tout doucement opéré une remontée.

Malgré des défaites initiales contre Crystal Palace (3-1), Tottenham (6-1) ou encore Arsenal (1-0), les Red Devils ont opéré leur redressement et restent sur 8 victoires et 2 matches nuls sur leurs 10 derniers matches. Un retour en forme éclatant qui s'explique par un état d'esprit irréprochable. Souvent bousculés lors des débuts de rencontres, les Red Devils terminent fort leurs matches. Ça a été le cas contre Southampton (3-2), West Ham (3-1), Wolverhampton (1-0) ou encore Aston Villa (2-1). Si dans le jeu ce n'est pas toujours brillant et cela dépend souvent de la forme de Bruno Fernandes, les Red Devils ont de la ressource.

Un état d'esprit remarquable

Un caractère que n'a pas hésité à louer le coach Ole Gunnar Solskjaer en conférence de presse. Pour autant, le technicien norvégien espère voir son équipe avoir plus de maîtrise à l'avenir : «nous aurions dû marquer plus, mais nous le faisons toujours à la dure. La patience et le calme étaient la clé.» La victoire contre Burnley (1-0) a surtout conforté le classement de Manchester United qui va pouvoir affronter Liverpool ce dimanche avec le meilleur état d'esprit possible pour le plus grand bonheur de son coach : «c'est une position brillante dans laquelle se trouver. Bien sûr, nous savons que nous irons chez les champions qui ont connu trois saisons et demie incroyables, nous savons que ce sera un match difficile pour nous, mais nous sommes prêts pour cela. Nous n'aurions pas pu rêver d'un meilleur moment pour les jouer parce que nous sommes en forme, en forme et affamés, ce qui est une bonne chose, car ces garçons veulent s'améliorer et c'est le test de leur caractère et de leur qualité.»

Gary Neville, consultant pour Sky Sports est lui aussi bluffé : «je ne pense pas que quiconque dise que Manchester United va gagner la ligue, mais le fait qu'ils se battent pour le titre ... wow. Je n'aurais jamais imaginé cela. C'est une saison étrange. Pourquoi les fans de Manchester United ne devraient-ils pas y croire? Pourquoi cette équipe ne devrait-elle pas y croire? Les autres équipes ne sont pas en grande forme.» Liverpool prochain adversaire de Manchester United est prévenu surtout que les joueurs d'Ole Gunnar Solskjaer n'ont plus perdu à l'extérieur en Premier League depuis un an ... Et une défaite 2-0 face à Liverpool justement. Les Red Devils tenteront donc de faire mieux que la saison passée où ils avaient été relégués à 30 points de leur adversaire. La situation est déjà toute autre.

Gary Neville n'a d'ailleurs pas hésité à souligner l'état d'esprit du groupe : «il y a six à huit semaines, vous n'auriez pas pensé que Manchester United aurait été près de cette position. Pourtant, maintenant, ils se retrouvent avec quelque chose qui se construit, l'esprit grandit comme vous pouvez le voir avec la façon dont ils ont célébré les uns avec les autres, il y a une résilience construite à partir de certaines performances.» Sur une dynamique solide, Manchester United peut aussi se montrer confiant sur son potentiel. Sans utiliser des recrues comme Alex Telles et Donny van de Beek, le club coaché par Ole Gunnar Solskjaer a parfois dû se passer de Paul Pogba qui a connu un début de saison difficile. Le milieu français étant dernièrement doublé dans la hiérarchie par Fred et Scott McTominay.

L'énigme Paul Pogba

Comme souvent dans sa carrière, Paul Pogba est capable d'avoir des trous d'air sur plusieurs semaines, mais contre Burnley ce mardi, il a brillé. Auteur d'un grand match durant lequel il a marqué, il a montré qu'il pouvait accompagner Bruno Fernandes à la création tout en étant sérieux dans les tâches plus défensives. Une performance à confirmer donc pour le Français qui a néanmoins reçu les encouragements de son coach : «nous voyons le meilleur de Paul pour le moment. Paul avait des blessures et il a été positif au Covid-19, il était donc naturel pour lui d’avoir besoin de temps pour se remettre en forme. J'ai toujours dit que Paul était un grand joueur pour nous. C'est un bon personnage dans le vestiaire.»

Le principal intéressé préfère en bon compétiteur retenir la première place et a déjà coché sur son agenda le choc contre Liverpool : «nous savions que si nous gagnions, nous serions les leaders lorsque nous affronterons Liverpool dimanche. Nous devons garder notre calme. C'est maintenant le grand moment. Dimanche sera un beau match pour tout le monde.» Avec un Paul Pogba qui revient tout doucement et qui peut former un duo séduisant avec Nemanja Matic cela pourrait offrir une certaine stabilité à l'effectif qui peut aussi compter sur Fred et Scott McTominay. Si l'on rajoute un Bruno Fernandes au sommet de son art (11 buts et 7 passes décisives en 17 matches de championnat) et un Marcus Rashford également déterminant (7 buts et 7 passes décisives en 17 matches), les signaux sont au vert.

Même la défense, véritable point noir des Red Devils sur les dernières années semble aller mieux. Disposant certes de la treizième meilleure défense avec 24 buts encaissés, MU paye en partie sa lourde défaite contre Tottenham en début de saison (6-1). Depuis le 1er novembre et la défaite 1-0 contre Arsenal c'est de mieux en mieux. Que ce soit Harry Maguire qui est un peu plus serein ainsi que Victor Lindelöf ou Éric Bailly qui ont haussé leur niveau, cela se ressent. Sur les dix derniers matches, Manchester United a encaissé que 10 buts et a réalisé 4 clean-sheet. Surtout, sur les sept derniers matches, Manchester United n'a été mené au score que 21 minutes contre Sheffield United et montre une progression sur ses entames de matches. Tant de bonnes nouvelles pour les Red Devils qui vont devoir continuer de confirmer qu'ils peuvent se mêler à la lutte pour le titre.