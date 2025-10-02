La FIFA pense à 2 nouveautés pour sa prochaine Coupe du Monde des Clubs

À tous ceux qui se demandent si les instances du football vont réfléchir au calendrier ainsi qu’à la santé des joueurs de football après la publication du rapport de la FIFPRO, la réponse de la FIFA est claire. C’est non. Alors que la saison 2025/2026 vient à peine de débuter, les blessures s’enchaînent chez les grands d’Europe et surtout au Paris Saint-Germain. Le club de la capitale a certes remporté 91 M€ en participant à la nouvelle compétition de la FIFA, mais il en paie aujourd’hui le prix. Paris n’a eu qu’une semaine de présaison avant d’enchaîner avec la Supercoupe d’Europe, la reprise de la Ligue 1 et de la Ligue des Champions.

La suite après cette publicité

Hier, les champions d’Europe ont certes remporté un beau match face au FC Barcelone avec une équipe remaniée, mais le rapport présenté par le syndicat mondial des joueurs est accablant même si plusieurs acteurs principaux refusent de se plaindre publiquement. Pas de quoi émouvoir la FIFA si l’on en croit le Times. Le célèbre quotidien britannique assure que l’avenir du tournoi sera évoqué lors du prochain Conseil de la FIFA et que cette dernière envisage déjà de modifier son règlement.

La suite après cette publicité

Un Mondial des Clubs à 48 ?

Pour rappel, les clubs se qualifient grâce à leur victoire sur la scène continentale (Ligue des Champions remportée pour l’Europe) ainsi que par la voix de leur classement continental (classement UEFA pour les formations européennes). Or certains membres de l’instance ont été déçus de ne pas voir les champions d’Espagne (FC Barcelone), d’Italie (Naples) et d’Angleterre (Liverpool) dans cette compétition. Certains ont même assuré que c’était à se demander s’il s’agissait bien d’une compétition réunissant tous les meilleurs clubs du monde. Vous l’avez vu venir… Afin d’éviter l’absence de plusieurs poids lourds, la FIFA pense à augmenter le nombre maximum de clubs qualifiés par pays de deux à trois. Et ce n’est pas tout.

L’instance organisatrice du tournoi aimerait faire passer le nombre total de participants de 32 à 48 ! Une initiative qui risque de se heurter au refus de l’UEFA (qui est également contre le fait de voir cet événement se tenir tous les deux ans) même si l’association des clubs européens (ECA) n’y serait pas contre. Vice-président de la FIFA, Victor Montagliani, a clairement indiqué que ces modifications étaient à l’étude. « Après la première édition, comme dans toute entreprise, au bout d’un mois, on se demande si on a suffisamment de personnel. Si on a le bon produit. Nous devons discuter avec les parties prenantes telles que l’ECA en Europe : le format était-il le bon ? Avons-nous besoin de plus de clubs ou devons-nous diversifier les clubs en fonction de leur mode de qualification ? » Et les Anglais pourraient être réceptifs à cette réflexion puisque, pour le dernier Mondial des Clubs, Liverpool avait un meilleur classement UEFA que Chelsea, mais les Blues ont remporté la C1 en 2021 et sont donc passés devant les Reds pour rejoindre Manchester City aux Etats-Unis.