Sporting - Tottenham : les compositions sont tombées

Début de la deuxième journée de la phase de poule de Ligue des Champions avec un duel entre le Sporting et Tottenham (à suivre en direct commenté à partir de 18h45 sur Foot Mercato). Six jours après leur victoire sur l'OM, les Spurs peuvent faire un premier pas vers les 8es de finale face à un adversaire dont il faudra se méfier puisque les Portugais se sont imposés largement sur la pelouse de l'Eintracht Francfort la semaine dernière (3-0).

La suite après cette publicité

Ruben Amorim procède à un changement dans son 3-4-3 par rapport à la première journée puisque Nuno Santos est de retour dans le onze, à la place de St. Juste, blessé tout comme Neto, Bragança et Cabral. Trincao, Edwards et Gonçalves formeront le trident offensif. Antonio Conte procède également à un remplacement pour les Spurs par rapport au match contre l'OM, Lenglet laissant sa place à Davies dans l'axe gauche de la défense à trois. Richarlison, double buteur il y a quelques jours, enchaîne aux côtés de Son et Kane sur le front le l'attaque. Kulusevski démarre à nouveau sur le banc.

Les compositions :

Sporting : Adan - Inacio, Coates, Reis - Porro, Ugarte, Morita, Nuno Santos - Trincao, Edwards, Gonçalves

Tottenham : Lloris - Romero, Dier, Davies - Emerson, Höjbjerg, Bentancur, Perisic - Richarlison, Kane, Son

Pour cette nouvelle saison de Ligue des Champions, nous vous offrons en exclusivité avec notre partenaire Unibet un bonus de 200€ avec le code FMUNI. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre.