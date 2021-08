Comment Aston Villa compte réinvestir le pactole de la vente de Jack Grealish

La suite après cette publicité

Au sortir d'un Euro 2020 où on a pu apercevoir son talent par bribes avec l'Angleterre, finaliste malheureuse, Jack Grealish (25 ans) devrait donner un nouvel élan à sa carrière en rejoignant Manchester City. Aston Villa, son club formateur, espérait pouvoir le faire changer d'avis, avec une offre de prolongation, tout en sachant que, par les temps qui courent, refuser les 117 M€ d'indemnité de transfert, montant de la clause du joueur, est une hérésie.

Alors, bon gré mal gré, les Villans se sont résignés au départ de leur enfant chéri. Et s'il les attriste, ce mouvement leur permettra aussi de renforcer numériquement leur effectif avec des joueurs de qualité. Les pensionnaires de Villa Park - qui ont déjà accueilli l'Argentin Emiliano Buendia (24 ans), meilleur joueur de Championship la saison passée avec Norwich et ont bouclé la venue de Leon Bailey (23 ans) en provenance du Bayer Leverkusen - ciblent deux renforts de choix.

Deux vieilles connaissances aux dents longues en approche

Le Telegraph explique ainsi que l'équipe de Dean Smith aimerait s'offrir Tammy Abraham (23 ans) et Axel Tuanzebe (23 ans). Les deux hommes avaient évolué ensemble en 2018/19 au sein du club de Birmingham, en Championship à l'époque, validant la remontée du club parmi l'élite, et ils pourraient se retrouver dans les semaines à venir. Les deux opérations semblent réalisables, assure le quotidien anglais.

Chelsea souhaite en effet se séparer de l'attaquant international anglais, demandant entre 40 et 45 M€ pour le laisser filer. Manchester United voit également d'un bon œil le transfert définitif de son défenseur international Espoirs anglais, à un an de la fin de son contrat, alors que, pour l'heure, seul Newcastle s'était manifesté pour un prêt. Le Daily Mail ajoute que James Ward-Prowse (26 ans, Southampton) et Todd Cantwell (23 ans, Norwich) sont également ciblés. Villa se tient prêt à dégainer pour faire oublier le grand départ de sa coqueluche Jack Grealish.