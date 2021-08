Leon Bailey rejoint Aston Villa

Un accord avait déjà été annoncé publiquement pour le transfert de Leon Bailey (23 ans) mais l'officialisation n'avait pas encore été publiée par Aston Villa. C'est désormais chose faite puisque l'ailier jamaïcain rejoint le club de Birmingham pour les 4 prochaines années en provenance du Bayer Leverkusen. Après avoir passé la visite médicale, le voici lié avec les Villans jusqu'en 2025.

La suite après cette publicité

Leon Bailey qui s'était révélé à Genk avant de rallier Leverkusen en janvier 2017 va donc découvrir la Premier League. La saison dernière, il avait brillé avec 15 buts et 11 passes décisives en 40 matches. «Leon est un jeune attaquant extrêmement brillant avec beaucoup de rythme et de créativité. Il a connu une belle carrière du côté de Leverkusen et nous sommes maintenant impatients de le voir montrer ses compétences et ses talents pour Aston Villa en Premier League» s'est enthousiasmé le coach Dean Smith.