Accord entre le Bayer Leverkusen et Aston Villa pour Leon Bailey

« J'ai travaillé dur et je sens que je suis à un âge, à un moment de ma vie, où je suis prêt pour la prochaine étape. » Dans un entretien accordé à ESPN il y a quelques jours, Leon Bailey avait fait part de ses intentions de quitter le Bayer Leverkusen, 4 ans après son arrivée.

Les choses n'ont pas traîné puisque Aston Villa vient d'annoncer qu'un accord avait été trouvé pour l'ailier jamaïcain de 23 ans. Le joueur doit encore passer sa visite médicale avant que le transfert soit effectif. Le montant n'a pas été dévoilé, ni la durée du contrat.

