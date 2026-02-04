OL : Rémy Descamps s’enflamme pour Endrick

Buteur pour l’Olympique Lyonnais ce mercredi pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe de France, Endrick a permis à son équipe de s’imposer 2-0 contre Laval. Auteur d’un joli but pour ouvrir le score, il a encore été précieux et compte désormais 6 buts en 5 matches avec les Gones. Après la rencontre, Rémy Descamps l’a valorisé.

Le gardien lyonnais a eu de gentils mots pour son attaquant au micro de beIN Sports : «c’est un super mec Endrick, il a une grosse frappe donc il nous donne beaucoup de travail (rire). Quand ça nous sauve dans des situations comme ça, c’est cool de l’avoir.»