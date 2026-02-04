Coupe de France
OL : Rémy Descamps s’enflamme pour Endrick
1 min.
@Maxppp
Buteur pour l’Olympique Lyonnais ce mercredi pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe de France, Endrick a permis à son équipe de s’imposer 2-0 contre Laval. Auteur d’un joli but pour ouvrir le score, il a encore été précieux et compte désormais 6 buts en 5 matches avec les Gones. Après la rencontre, Rémy Descamps l’a valorisé.
La suite après cette publicité
Le gardien lyonnais a eu de gentils mots pour son attaquant au micro de beIN Sports : «c’est un super mec Endrick, il a une grosse frappe donc il nous donne beaucoup de travail (rire). Quand ça nous sauve dans des situations comme ça, c’est cool de l’avoir.»
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer