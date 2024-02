OM : le fiasco Gennaro Gattuso interpelle l’Italie

D’un Olympique à l’autre. En septembre dernier, Gennaro Gattuo a été proche de rejoindre l’Olympique Lyonnais, qui cherchait le successeur de Laurent Blanc. L’Italien était prêt à prendre les commandes de la formation rhodanienne avec laquelle il était tombé d’accord. Mais finalement son destin a basculé en quelques jours. En effet, son profil ne faisait pas l’unanimité à Lyon où on a préféré finalement miser sur son compatriote Fabio Grosso. Toutefois, l’ancien coach de Naples n’a pas mis longtemps à rebondir puisqu’il a signé le 27 septembre à l’Olympique de Marseille, où il a remplacé Marcelino.

Une fin inéluctable

Le technicien italien avait le charisme et la personnalité pour s’imposer dans un club de la dimension de l’OM. Mais tout ne s’est pas passé comme il l’espérait. Usé après moins de 5 mois sur le banc olympien, Gattuso a fini par jeter l’éponge comme annoncé sur notre site. En 24 rencontres toutes compétitions confondues, il totalisait 9 victoires, 9 nuls et 6 défaites. Son équipe restait sur une série de 7 rencontres sans succès. La défaite dimanche soir à Brest a donc été celle de trop pour l’ancien joueur de l’AC Milan, qui a présenté ses excuses. Un terrible aveu de faiblesse.

Lundi, il a donc stoppé son aventure à Marseille. Comme Fabio Grosso à Lyon, il n’a pas réussi à remettre Marseille sur de bons rails. En Italie, la presse a donc évoqué son départ à l’image de la Gazzetta dello Sport. «Sans âme, au fond. C’est le résumé de Rino Gattuso à Marseille. Et après la défaite à Brest, le limogeage est arrivé. La faute au zéro victoire en 2024 (en L1), hormis le succès en Coupe de France face aux amateurs. Le crash breton l’a cependant dangereusement, mais pas irrémédiablement (-8 points), éloigné de la zone Ligue des Champions. Ainsi, selon les médias français, la direction a préféré mettre fin à la relation avec l’Italien, espérant un électrochoc dès jeudi pour le match retour des barrages de Ligue Europa.» La publication au papier rose en a rajouté une couche par la suite.

Un nouvel échec

«Au-delà des statistiques, c’est ce qu’on a vu durant ces deux mois sur le terrain qui a convaincu les dirigeants de faire bouger les lignes. Marseille, comme Gattuso l’a également soutenu, est une équipe sans âme. Il l’a perdu après les vacances de Noël. À l’automne, l’Italien a réussi à monter une lente mais efficace remontée vers la quatrième place, son objectif de la saison, également pour rester sur le banc. Depuis janvier, on ne voit qu’une équipe apathique qui subit ses adversaires, sans idées, sans force collective. Gattuso a travaillé la tactique, passant de son 4-3-3 au 3-5-2, essayant même le 4-4-2. Ce n’était pas une question de forme, mais de tête et d’adhésion à l’idée du football de l’entraîneur qui tournait à 1,31 point de moyenne par match : seul Michel a fait pire depuis 2012 (1,25) (…) Gattuso voulait une équipe compacte et féroce. Du côté de Brest, on a vu exactement le contraire.»

Pas épargné, Gattuso a échoué pour la GdS après des expériences contradictoires en Liga à Valence et en Italie. De son côté, Tuttosport a parlé de "résultats décevants" de la part du coach à l’OM. Le Corriere dello Sport a écrit à ce sujet : «Gattuso limogé par l’Olympique de Marseille : les excuses ne suffisent pas.» Contacté par nos soins, Valentina Clemente, journaliste spécialiste du football italien a aussi évoqué le cas Gattuso.« Après son passage au Napoli, on a été plutôt surpris de le voir à Marseille car son aventure à Naples ne s’était pas terminée de la meilleure des façons. Il avait gagné une Coupe d’Italie, mais le sentiment était un sentiment d’inachevé. Donc en rebondissant à Marseille, il avait la possibilité de se mesurer à un nouveau championnat.»

Un mariage raté selon la presse italienne

Elle poursuit : «il est arrivé dans un contexte qui n’était pas facile. Il s’est engagé dans un club qui devait et doit résoudre ses problèmes. Il aurait fallu un miracle pour l’OM comme pour lui. Quand c’est le club qui a un problème à la base, c’est difficile pour un entraîneur de faire vraiment la différence en si peu de mois. Dans l’ensemble, ce n’était pas un mariage dans les meilleures conditions pour l’un comme pour l’autre. C’est clair qu’il continue d’avoir une cote. C’est quand même un personnage qui quand même sait, avec sa personnalité, emmener le vestiaire, les joueurs, etc… Mais il faut aussi un déclic de l’autre côté. Sur ce point, ça a manqué de points de conjonction qui ont fait que la situation n’a jamais vraiment décollé. »

La journaliste italienne conclut : «c’était prévisible probablement. Peut-être qu’il aurait eu besoin d’un peu plus de temps. Mais on sait aussi qu’aujourd’hui, dans le monde du foot, on ne peut pas prendre le temps pour se mettre dans les bonnes conditions. Les choses vont vite.» Après l’échec OM, nul doute que Gennaro Gattuso voudra reprendre du service dès que possible. Et il y a de fortes chances que ce soit en Italie. Récemment, son nom a été cité du côté du Torino. Mais a priori, il n’y a rien de spécial le concernant nous assure Valentina Clemente. «Il n’y a pas eu de rumeurs sur un prochain club.» A bout de force, Gattuso va devoir tourner la page OM. En Italie, son expérience ratée en France n’a pas vraiment surpris grand monde…