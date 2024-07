OM : Roberto De Zerbi s’explique sur le cas Mason Greenwood

L’Olympique de Marseille entame sa nouvelle ère ce mardi. Depuis la Commanderie, Roberto De Zerbi, accompagné du président Pablo Longoria, était présenté à la presse et devant les médias. Parmi les sujets chauds du moment, il y a notamment le mercato et surtout la venue de Mason Greenwood. Selon nos informations, l’ailier gauche anglais de 22 ans n’est pas très chaud à l’idée de rejoindre la Lazio et privilégie la piste menant à celle de l’OM.

Une piste controversée puisque le joueur était accusé de violences conjugales et de tentative de viol envers sa femme, avant le retrait de la plainte, par la plaignante. Roberto De Zerbi s’est exprimé sur sa potentielle arrivée : «Il n’a pas été recruté donc il n’y a pas grand-chose à dire. C’est un champion, un joueur de niveau international. Je ne sais pas ce qu’il s’est passé, je ne me concentre pas sur la vie privée. Quand un joueur signe au club, je le considère comme mon enfant et même si je peux lui tirer l’oreille en privé, je le défendrai publiquement. Mes joueurs sont comme mes fils».