Clermont : ça ne se bouscule pas pour Muhammed Cham !

La saison 2023-2024 de Clermont ne s’est vraiment pas passée comme prévu. En Ligue 1, les Auvergnats ont terminé à une dernière place synonyme de descente en Ligue 2. Un crève-cœur pour le CF63 qui, après trois saisons dans l’élite, pensait s’être pérennisé dans le gratin du football français. Outre cette saison calamiteuse sur tous les aspects, certains joueurs clermontois ont pourtant réalisé des saisons intéressantes d’un point de vue individuel. C’est notamment le cas de Muhammed Cham.

Auteur de huit buts et quatre passes décisives en 33 matches dans l’élite, l’Autrichien n’a pas pu sauver les meubles. Pour autant, le voir évoluer la saison prochaine en Ligue 2 paraît surprenant. Selon nos informations, plusieurs offres peu reluisantes lui sont néanmoins parvenues. En effet, seuls Trabzonspor, l’Adana Demirspor et Charlotte FC sont venus aux renseignements. Pour un joueur de 23 ans qui sort d’une belle saison, et qui est sous contrat jusqu’en 2026, on peut s’attendre à mieux…