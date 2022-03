Arsenal-Liverpool : les compositions officielles

Soir de Ligue des Champions mais également soir de Premier League avec le match en retard comptant pour la 27e journée entre Arsenal et Liverpool. Un choc à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à 21h15. Une rencontre d’une importance capitale pour les deux équipes. D'une part, les Reds peuvent recoller à seulement un point du leader Manchester City après le nul des Cityzens contre Crystal Palace. D'autre part, les Gunners ont l'opportunité de conforter leur place dans le Top 4, synonyme de qualification pour la Ligue des Champions. En cas de victoire, le club londonien prendrait quatre points d'avance sur son principal concurrent Manchester United avec deux matches en moins. Beaucoup d'enjeux pour cette affiche d'autant plus qu'elle oppose les deux formations les plus en forme de Premier League avec respectivement huit succès d'affilée pour Liverpool et cinq pour Arsenal.

Mikel Arteta reconduit l'équipe victorieuse contre Leicester dimanche. Alexandre Lacazette est soutenu sur le front de l'attaque par le trio Saka-Odegaard-Martinelli. Thomas Partey, l'homme en forme côté Gunners, est titularisé dans l'entrejeu aux cotés de Granit Xhaka. Takehiro Tomiyasu étant toujours blessé, c'est Cédric Soares qui occupe une nouvelle fois le couloir droit de la défense londonienne. En face, Jürgen Klopp n'a opéré que deux changements par rapport au XI de départ aligné à Brighton samedi. Grande surprise avec l'absence de Mo Salah, remplaçant au coup d'envoi. Diogo Jota prend la place de l’Égyptien tandis que Thiago Alcantara remplace Naby Keïta au milieu de terrain. Pour le reste, c'est du grand classique.

Les compositions officielles :

Arsenal : Ramsdale - Soares, White, Gabriel, Tierney - Partey, Xhaka - Saka, Odegaard, Martinelli - Lacazette (cap.)

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson - Henderson (cap.), Fabinho, Thiago - Jota, Mané, Diaz