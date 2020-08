Twitter n'en revient pas de l'exploit de l'OL contre Manchester City

La suite après cette publicité

N'ayons pas peur des mots : c'est un exploit majuscule qu'a réalisé l'Olympique Lyonnais hier soir en quarts de finale de la Ligue des champions ! Les Gones ont éliminé le Manchester City de Pep Guardiola sur le score sans appel de 3-1 et retrouveront le Bayern Munich mercredi soir en demi-finales de la compétition. Cette incroyable surprise a fait réagir les réseaux sociaux. Et hier soir sur Twitter c'était un sentiment de fierté, d'incompréhension et de joie qui s'est mélangé sur le réseau social. Comme on vous le laisse le découvrir dans ce Top Tweet.