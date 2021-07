José Fonte prolonge au LOSC !

Lille vient d'annoncer ce vendredi la prolongation du contrat de José Fonte (37 ans). Le défenseur central et capitaine des Dogues, arrivé en fin de contrat en juin dernier, a paraphé un nouveau bail d’une saison supplémentaire. «Le LOSC est très heureux de poursuivre son aventure avec l’un des patrons de son effectif, dont l’expérience, l’exemplarité et le talent s’avéreront assurément encore précieux pour cette nouvelle saison 2021-2022, en Ligue 1 Uber Eats comme en UEFA Champions League​», précise le Champion de France 2020 dans son communiqué.

La suite après cette publicité

«Je suis très heureux de continuer cette aventure avec le LOSC. Je veux remercier le président pour sa confiance et j’ai une grosse pensée pour mes coéquipiers que je retrouverai à Lille dans quelques jours. Je n’oublie pas les supporters du LOSC qui me soutiennent et m’ont envoyé beaucoup de messages de sympathie», a expliqué l'international portugais, auteur de 114 matches sous le maillot nordiste.