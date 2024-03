Nice condamne les violences en marge du coup d’envoi à Lens

Hier soir, le RC Lens recevait l’OGC Nice dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1. Après six matchs sans succès, les Aiglons ont renoué avec la victoire (1-3). Trois points précieux pour le Gym et ses supporters, alors que des tensions commençaient à naître entre eux. Malgré cela, les fans sont venus en nombre hier, et ce malgré l’agression de leurs véhicules avant la rencontre. S’il n’y a pas de blessés graves, le matériel a été fortement endommagé et le club condamne cet incident.

«L’OGC Nice déplore et condamne avec la plus grande fermeté l’agression subie par des véhicules de supporters niçois venus soutenir l’équipe à Lens. Si le pire a été évité, avec des dégâts exclusivement matériels, le Club demande aux autorités que la lumière soit faite sur ces agissements», a publié le club azuréen sur X.