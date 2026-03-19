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Officiel Ligue des Champions

Barça : le verdict est tombé pour Joan Garcia

Par Tom Courel
1 min.
Joan Garcia à l'entrainement avec le Barça @Maxppp

Les supporters catalans peuvent être rassurés, tout va mieux pour le portier du FC Barcelone : Joan Garcia (22 ans). Blessé en fin de match face à Newcastle hier en huitième de finale retour de la Ligue des Champions (7-2), l’Espagnol s’est fait une petite frayeur au mollet gauche. Incertain pour les prochaines semaines d’après les informations relayées par AS, il est finalement apte. En effet, une bonne nouvelle vient finalement de tomber ce jeudi. Dans un communiqué publié sur X, le Barça a rassuré ses supporters, ainsi que ceux de la Roja.

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FC Barcelona
𝗠𝗘𝗗𝗜𝗖𝗔𝗟 𝗨𝗣𝗗𝗔𝗧𝗘

Following today’s tests, Joan Garcia has been cleared with no injury and will be available for selection.
Voir sur X

« Suite aux tests effectués aujourd’hui, Joan Garcia a été déclarée indemne et sera disponible pour la sélection » est-il indiqué dans le document officiel. Cependant, Éric Garcia, qui est sorti sur blessure et qui n’a tenu que 20 minutes avant d’être remplacé hier contre les Magpies, ne semble pas être en capacité de revenir dans la troupe de Flick prochainement… Reste à savoir si les deux joueurs cités seront sélectionnés avec la Roja pour le prochain rassemblement.

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