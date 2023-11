Everton : la colère des fans après le retrait de points

Opposé à Manchester United dans le cadre de la 13e journée de Premier League, Everton a rapidement été surpris sur un ciseau incroyable signé Garnacho. Un but exceptionnel enfonçant un peu plus les Toffees, sanctionnés de dix points de retrait durant la trêve internationale pour violation présumée des règles de rentabilité et de viabilité. En marge de cette rencontre, les fans d’Everton ont d’ailleurs manifesté leur colère. Par le biais de différentes actions, les Toffees ont ainsi dénoncé la plus forte sanction sportive jamais prononcée dans l’histoire de la Premier League.

Après avoir organisé une manifestation à Londres, vendredi soir, devant le siège de la Premier League, organisatrice du Championnat d’Angleterre, les fans ont également fait voler un avion au-dessus du stade de Manchester City durant le match contre Liverpool, samedi, avec un message contre l’organe de gouvernance. Ce dimanche, plusieurs pancartes «Premier League corrompue» ont également été aperçues aux abords de Goodison Park. Un climat plus que jamais tendu à l’heure où Everton - qui a annoncé son intention de faire appel de la sanction - pointe à la 19e place avec 4 petits points.