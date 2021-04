PSG - Angers : les compositions officielles

Dans le cadre des quarts de finale de Coupe de France, le Paris Saint-Germain reçoit l'Angers SCO ce mercredi soir au Parc des Princes. Encore engagés en Ligue des Champions et également impliqués dans la course au titre en Ligue 1, les Parisiens voulaient aussi aller le plus loin possible dans cette compétition pour conserver leur sacre. En face, les Angevins avaient pour objectif de créer la surprise pour atteindre le dernier carré.

La suite après cette publicité

Privé de nombreux joueurs blessés, Mauricio Pochettino a encore bricolé ce soir avec un 4-2-3-1 et Rico aux cages. En défense, Dagba, Danilo, Kehrer et Bakker sont titulaires. Paredes et Gueye composent le double pivot avec une ligne Di Maria-Neymar-Draxler derrière Icardi. En face, Stéphane Moulin part sur le même schéma tactique avec Butelle au but et une défense Manceau-Pavlovic-Thomas-Capelle. Dans l'entrejeu, Amadou et Mangani sont présents. Thioub, Cabot et Pereira Lage sont eux en soutien de Bahoken.

Le XI du Paris SG : Rico - Dagba, Danilo, Kehrer, Bakker - Paredes, Gueye - Di Maria, Neymar, Draxler - Icardi

La composition d'Angers : Butelle - Manceau, Pavlovic, Thomas, Capelle - Amadou, Mangani - Thioub, Cabot, Pereira Lage - Bahoken