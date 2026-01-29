Menu Rechercher
La très mauvaise série du PSG sur penalties en Ligue des Champions

Par Valentin Feuillette
1 min.
Ousmane Dembélé @Maxppp
PSG 1-1 Newcastle

Le PSG a laissé filer une nouvelle occasion face à Newcastle au Parc des Princes (1-1), et la mauvaise série continue pour les Parisiens depuis le point de penalty. Sur ses quatre derniers tirs au but en Ligue des Champions, le club parisien en a manqué trois, une statistique inquiétante pour une équipe en quête de régularité et de précision dans les moments décisifs.

Ce nouveau raté d’Ousmane Dembélé intervient dans un contexte déjà délicat. Tenu en échec par Newcastle et sorti du top 8, le PSG devra désormais passer par les barrages pour espérer poursuivre son aventure en Ligue des Champions. La frustration est double pour le champion d’Europe, qui voit ses erreurs individuelles peser lourd dans un match déterminant pour la qualification.

