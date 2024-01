OM : Ruben Blanco n’est pas satisfait de son rôle de doublure

Dimanche, l’Olympique de Marseille va se déplacer à Rennes en Coupe de France. Avant ce choc, Ruben Blanco s’est présenté en conférence de presse. En effet, le portier espagnol, qui fait office de doublure à Pau Lopez, va garder les cages phocéennes comme il l’a fait au tour précédent face à Thionville (7 janvier, 1-0). Mais il ne compte pas forcément s’arrêter là, lui qui a de grandes ambitions.

La suite après cette publicité

«Oui, logiquement, mon objectif est de jouer le plus possible et devenir le numéro un. Je ne me contente pas de ce qui m’arrive mais je l’accepte. Si je ne pensais pas pouvoir inverser la situation, il faudrait que j’aille ailleurs. J’accepte les décisions de l’entraîneur.» Il en a dit plus sur son rôle de numéro 2. «Non, il n’y a pas de frustration. Quand on commence la semaine, mon intention est de jouer le match même si Pau Lopez joue pratiquement à chaque fois. Cela ne m’influence pas dans ma façon de penser. Je ne suis pas fou mais j’ai la motivation de pouvoir jouer. J’ai décidé de rester malgré ça. J’ai des objectifs chaque semaine.» Pau Lopez et Gennaro Gattuso sont prévenus !