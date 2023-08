PSG : Ousmane Dembélé - Kylian Mbappé, une association terrifiante à parfaire

La suite après cette publicité

Une soirée parfaite pour l’un. Presque parfaite pour l’autre. Voici le constat à l’heure d’évoquer les premières titularisations de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé cette saison. Alors que le numéro 7 du club de la capitale, auteur d’un doublé décisif et acclamé par tout un stade, a fait preuve d’un sang froid déroutant, samedi soir, lors du choc remporté (3-1) face au RC Lens, le nouveau numéro 10 des Rouge et Bleu a, de son côté, livré une prestation intéressante mais marquée par un certain déchet dans les derniers mètres. Présenté avant le coup d’envoi et chaleureusement applaudi par les supporters parisiens, au même titre que les neuf autres recrues franciliennes (Luis Enrique était également de la partie), l’ancien joueur du Barça a, en effet, péché dans la finition.

Mbappé héroïque, Dembélé imprécis

Imprécis dans les derniers mètres, il s’est souvent emmêlé les pinceaux, à l’image de cette occasion gâchée face à Kevin Danso en fin de première période (38e). Sans conséquence sur le résultat final. Crédité d’un 6,5 par la rédaction FM, l’ex-star des Blaugranas a, en effet, pu célébrer le premier succès du PSG cette saison. Une victoire acquise grâce à un Mbappé des grands soirs, permettant aux Rouge et Bleu de remonter à la quatrième place. Aligné aux côtés de Marco Asensio et de son compatriote sur le front de l’attaque parisienne, le natif de Vernon a par ailleurs, une nouvelle fois, fait parler sa technique et sa vitesse dans son couloir droit. À l’instar de ses quelques minutes disputées face à Toulouse, le week-end dernier, l’international tricolore (37 sélections, 4 buts), fort de quelques fulgurances, a ainsi mystifié à plusieurs reprises les défenseurs lensois.

Une première sortie remplie de promesses, tout comme l’association formée avec son compère de l’équipe de France. Et pour cause. Si les performances individuelles de «Kyks» et «Dembouz» peuvent logiquement être dissociées après ce succès de prestige, le duo tricolore a prouvé tout ce qu’il pouvait apporter au 4-3-3 de Luis Enrique. Avec ses deux stars et à l’inverse du constat dressé après le nul concédé face aux Merlus (0-0), le PSG dispose ainsi d’une réelle profondeur et peut constamment s’appuyer sur les dribbles et la vitesse de ses deux joyaux. Tel un pur ailier, collé à la ligne de touche, Dembélé n’hésite ainsi pas à partir de loin pour déséquilibrer le bloc adverse. Plus mobile sur le front de l’attaque, Mbappé apporte lui tout son sens du but et sa percussion dans les trente derniers mètres. Deux armes fatales qui n’entachent pas, par ailleurs, l’équilibre défensif souhaité par Luis Enrique (qui n’avait pas manqué de faire son mea culpa après son analyse à chaud contre Toulouse).

Une complicité remarquée…

Ensemble, les deux champions du monde 2018, qui se côtoient depuis plusieurs années sous le maillot tricolore, ont également montré une très belle complicité. Dès la 30e minute de jeu, Dembélé servait parfaitement Mbappé mais ce dernier butait sur un Brice Samba impérial. Dans la foulée, l’ancienne pépite du Stade Rennais trouvait parfaitement le Bondynois au second poteau mais sa reprise de volée était finalement repoussée par l’arrière-garde lensoise. Tout au long de la rencontre, les deux Parisiens ont ainsi cherché à échanger. Vigilant aux déplacements de l’un et de l’autre et toujours précis au moment de renverser le jeu pour se trouver, le duo a, globalement, fait preuve d’une entente très prometteuse. «Oui ce sont deux joueurs très importants pour l’équipe, ils font des différences, ils sont très importants pour nous on s’entend très bien et on crée beaucoup de dangers ensemble donc j’espère qu’on va continuer comme ça», déclarait d’ailleurs Marco Asensio, titularisé aux côtés des deux Français et buteur face au club artésien.

Interrogé sur l’apport de Mbappé et Dembélé en conférence de presse, Luis Enrique ne cachait pas sa joie d’avoir à sa disposition de tels joueurs mais préférait, pour autant, insister sur la performance collective réalisée. «Tous les entraîneurs veulent des joueurs de très haut niveau comme Kylian et Ousmane. Mais ce n’est pas que grâce à eux. C’est aussi grâce à Asensio, grâce à Vitinha, Warren, Marquinhos, Skriniar, Hakimi, Lucas, Danilo quand il est rentré, Gigio… On est une équipe et on doit tous atteindre nos objectifs». De son côté, Manuel Ugarte préférait introniser KM7 comme «le meilleur joueur du monde» alors que le jeune Warren Zaïre-Emery insistait, lui aussi, sur bienfaits de cette nouvelle association. « Mbappé ? C’est l’un des tous meilleurs jours du monde. Ce soir (samedi), il fait un très bon match. Avec Ous’ (Dembélé), ils sont là pour nous créer des espaces avec leurs qualités de vitesse et de percussion. Ils l’ont très bien fait ce soir». Avec un Asensio déjà décisif et le retour à prévoir de Gonçalo Ramos, numéro 9 de métier capable d’apporter ce point de fixation, la future attaque du Paris Saint-Germain a, quoi qu’il en soit, de quoi faire trembler plus d’une défense cette saison…