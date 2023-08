PSG : Luis Enrique fait son mea culpa envers le duo Mbappé-Dembélé

Ils ont le potentiel pour amener le PSG loin cette saison. Entrés en jeu lors de la deuxième journée de Ligue 1 face à Toulouse (1-1), Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé ont posé plusieurs problèmes aux Violets. Buteur sur penalty, le second a paru affuté pour son retour dans le groupe de Luis Enrique quand le premier a laissé entrevoir quelques promesses pour sa première apparition sous ses nouvelles couleurs. Pourtant, à l’issue de la rencontre, Luis Enrique n’avait pas forcément été convaincu par ses deux virtuoses, à l’origine selon lui d’un déséquilibre dans le système parisien.

Présent en conférence de presse ce vendredi à la veille d’un PSG-Lens, le technicien espagnol est revenu sur ses propos : «Si Dembele et Mbappé ont apporté un déséquilibre au moment de rentrer ? Je dis souvent que ces analyses faites à chaud sont pas correctes, mon analyse était incorrect. Dans ces interviews flashs, on est souvent conditionné par le résultat du match. Mon analyse était incorrecte après Toulouse. L’ensemble du match a été contrôlé, j’ai eu tort. Il faut travailler sur cette adaptation des joueurs. Trouver un équilibre en fonction des nouveaux entrants, c’est le plus excitant à venir pour moi.» Alors que Mbappé et Dembélé sont amenés à être des titulaires inamovibles dans ce PSG, Enrique ne devrait pas avoir ce genre de problèmes à l’avenir.