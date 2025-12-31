Lens : Pierre Sage pousse la candidature de Matthieu Udol en équipe de France

On ne peut pas dire que Pierre Sage ne sait pas mettre ses joueurs en avant. Au début du mois, l’entraîneur lensois avait valorisé le début de saison de Matthieu Udol, affirmant que le défenseur de 28 ans pouvait rêver «d’une trajectoire à la Jonathan Clauss». Une façon de dire qu’il voyait son joueur capable d’intégrer l’équipe de France à terme. En conférence de presse aujourd’hui à deux jours d’un déplacement à Toulouse, Sage a réaffirmé sa pensée.

«Si Udol peut mériter l’équipe de France ? Oui, j’ai déjà répondu par l’affirmative, et je confirme ma position d’il y a 15 jours, a indiqué le coach artésien. Je serais très content qu’il soit récompensé de cette manière, ça sous-entendrait aussi qu’il continue à être performant, comme il l’a été depuis le début de saison. Mais aussi que notre équipe continue à bien fonctionner. Son objectif personnel passera par de bonnes performances en club, et tout le monde y gagne, donc on va l’encourager à avoir cet objectif-là avec évidence. » La candidature de Matthieu Udol continue de prendre de l’ampleur.