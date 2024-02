AS Monaco : le facteur X Takumi Minamino

«Il est impliqué sur deux buts et il obtient le penalty. Il a fait un très bon match». En conférence de presse hier, l’entraîneur de l’AS Monaco Adi Hütter louait la bonne performance de son homme providentiel, Takumi Minamino (29 ans). Le Japonais, titularisé au poste de piston droit dans un système hybride en raison des nombreuses absences monégasques, a impressionné par sa justesse technique lors de la victoire face au RC Lens (2-3), et surtout par son efficacité. Il a d’abord obligé Samba à marquer contre son camp, puis obtenu un penalty non converti par Balogun, pour enfin offrir les trois points à son équipe après un joli raid en solitaire et une frappe en pleine lucarne. Un match plein, salué par ses coéquipiers et son staff. Aleksandr Golovin le qualifiant même de «nouveau Cafu».

La suite après cette publicité

L’ancien de Liverpool a inscrit son septième but de la saison hier en 20 matchs disputés, en plus de ses sept passes décisives délivrées. Un joli bilan pour celui qui a manqué une bonne partie du mois de janvier en raison de sa participation à la Coupe d’Asie. «C’était très important de marquer. On a encaissé deux buts, on n’a pas été très bons en deuxième période mais je voulais aider en tant que joueur offensif avec un but ou une passe décisive. Finalement j’ai marqué ce but et je suis très heureux pour l’équipe», a-t-il commenté après la rencontre, au micro de Prime Video.

À lire

Ligue 1 : Monaco s’impose à Lens au terme d’un match fou

Minamino de retour en forme

Takumi Minamino est revenu de sélection en forme. Il a été passeur décisif contre Nice il y a deux semaines, puis impliqué sur deux buts hier contre Lens. L’ailier de 29 ans a retrouvé de l’efficacité, après une période moins faste en fin d’année dernière, avec seulement deux buts et une passe décisive entre début octobre et fin décembre. Après son début de saison en boulet de canon (trois buts et trois passes décisives en quatre matchs), Minamino repart sur les mêmes bases à un poste différent, celui de milieu droit. Un poste plus équilibré, dans un autre schéma tactique, mais pas de quoi bousculer l’international japonais (57 sélections).

La suite après cette publicité

Il a été bien aidé par la solidité défensive de Wilfried Singo hier pour lui permettre de s’exprimer librement en attaque. «A propos de son positionnement, on avait pensé à Edan Diop qui a un profil plus défensif mais nous avons décidé de lui faire confiance. Wilfried Singo l’a beaucoup aidé, il s’est beaucoup donné, il apporte de la stabilité», a expliqué Adi Hütter. Un retour en force important, alors que l’AS Monaco doit se présenter face au Paris Saint-Germain vendredi, dans un choc du haut de tableau en Ligue 1.