Premier League : Chelsea fait dérailler Tottenham et prend la tête

Alors que Manchester United a remporté un joli duel contre West Ham (2-1), Chelsea et Tottenham s'affrontaient pour un derby du nord de Londres pour le compte de la 5e journée de Premier League. Cinquièmes, les Blues pouvaient recoller aux leaders Liverpool et Manchester United en cas de succès. Pour Tottenham, l'occasion était belle de grimper sur le podium. A domicile, Tottenham se présentait en 4-3-3 avec Tanguy Ndombele, Pierre-Emile Højbjerg et Dele Alli dans l'entrejeu tandis que Giovani Lo Celso et Heung-min Son accompagnaient Harry Kane en attaque. De son côté, Chelsea optait pour un 3-4-2-1 avec un double pivot composé de Jorginho et Mateo Kovačić. Devant, Romelu Lukaku était soutenu par Kai Havertz et Mason Mount. Tottenham démarrait fort et Giovani Lo Celso sur la droite de la surface déviait de la tête. Andreas Christensen se jetait pour dégager en corner (3e). Harry Kane bottait un coup franc dans l'axe, mais il était contré par le mur en corner (5e).

Actifs, les Spurs mettaient une belle intensité. Chelsea essayait de répondre via Kai Havertz, mais le tir de l'Allemand était contré par Romelu Lukaku (6e). Les Blues montaient en puissance à l'instar d'une nouvelle opportunité de Kai Havertz et d'une reprise de Mason Mount (15e). En contre, Tottenham répondait idéalement avec une percée de Sergio Reguilon. Son centre devant le but était repoussé de justesse par Antonio Rüdiger (20e). Évoluant en contre, Tottenham s'offrait une nouvelle belle possibilité peu après la demi-heure de jeu. Heung-min Son était trouvé sur la droite de la surface par Giovani Lo Celso, mais il poussait trop son ballon. Kepa Arrizabalaga sortait bien et captait le ballon dans les pieds du Sud-Coréen (33e). Sur la droite de la surface, Mason Mount portait le danger et tentait un centre-tir qui était contré par Dele Alli (40e). Mis à part une petite blessure de Tanguy Ndombèlé (43e), il ne se passait plus grand-chose dans cette première période.

Chelsea a déroulé en deuxième période

Au retour des vestiaires, Marcos Alonso déclenchait une belle reprise sur la gauche de la surface, mais Hugo Lloris déviait en corner (47e). C'est d'ailleurs sur un coup de pied arrêté quelques minutes plus tard que les Blues prenaient l'avantage. Côté gauche, Marcos Alonso centrait vers le premier poteau où Thiago Silva plaçait un coup de tête victorieux (1-0, 50e). En confiance, Chelsea appuyait fort pour prendre le large. Marcos Alonso tentait une lourde frappe suite à une belle séquence collective, mais Eric Dier maintenait son équipe en vie (53e). Cela n'était que de courte durée puisque N'Golo Kanté trouvé dans l'axe par Mateo Kovačić déclenchait une lourde frappe. Celle-ci était cadrée puis détournée par Eric Dier sur la droite de son but (2-0, 57e).

Fort de son avantage de deux buts, Chelsea prenait une belle option pour la victoire. Dos au mur, Tottenham jetait ses dernières forces dans la bataille. Heung-min Son et Harry Kane comme souvent sonnaient la révolte, mais le tir de l'anglais était capté par Kepa Arrizabalaga (64e). Malgré une timide réaction, c'était bien Chelsea qui dominait dans cette fin de match. Thiago Silva plaçait un coup de tête dangereux (74e), Timo Werner manquait le cadre (78e) et une triple occasion terminant par une tête de Cesar Azpilicueta repoussée par Hugo Lloris avait lieu (81e). Romelu Lukaku obtenait une belle occasion (86e) et finalement Antonio Rüdiger claquait un dernier but (3-0, 90e +2). Avec cette victoire 3-0, Chelsea devance Liverpool et Manchester United en prenant la première place et compte autant de points que ses concurrents d'attaque. De son côté, Tottenham reste à la septième place et concède une deuxième défaite de suite en Premier League.

