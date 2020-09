Liverpool - Arsenal : les compositions probables

La suite après cette publicité

Pour clôturer cette 3e journée, la Premier League nous offre un choc entre le champion en titre Liverpool et Arsenal (21h, à suivre en direct commenté sur notre site). Deux équipes à 6 points au classement qui voudront confirmer leur bon début de saison. Pour cette rencontre, Jürgen Klopp devrait proposer son traditionnel 4-3-3 avec Alisson dans les buts. Une défense composée de gauche à droite par Robertson, Van Dijk, Gomez et Alexander-Arnold. Au milieu de terrain, le coach allemand pourrait aligner Wijnaldum, Fabinho et Keita. En attaque, pas de surprise avec le trio Salah-Firmino-Mané.

De son côté Arsenal devrait se présenter en 3-4-3. Leno gardera les buts et sera accompagné par une défense composée de David Luiz, Gabriel et Tierney. Bellerín assurera le piston côté droit et sera entouré d'un milieu renforcé par Xhaka, Ceballos alors que Maitland-Niles officiera dans le couloir gauche. En attaque, Mikel Arteta devrait aligner le trio Wilian-Lacazette-Aubameyang.