OL-PSG : la fierté de Bruno Guimarães

Si l'Olympique Lyonnais a tenu tête au Paris Saint-Germain (1-1) ce dimanche, dans le cadre de la 20ème journée de Ligue 1, l'excellente prestation de Bruno Guimarães (24 ans) n'y est pas étrangère. Le Brésilien a rayonné dans l'entrejeu des Gones, embêtant les Parisiens tout au long de la partie au Groupama Stadium. Celui qui a été crédité d'un 7,5 dans nos colonnes et élu homme du match par notre Rédaction a regretté de ne pas avoir pris les trois points au micro de Prime Video.

« Aujourd'hui on est fiers. On a fait un très bon match. On a tout donné. On a les occasions pour faire 2-0. C'est dommage. Mais il faut continuer comme on a fait aujourd'hui. J'espère qu'on aura la même envie aux prochains matchs. On porte le maillot lyonnais, il faut montrer de l'envie. On n'est pas à notre place. Il faut qu'on joue les prochains matchs comme ça », a lancé l'Auriverde. Les supporters de l'OL n'en demandent pas moins.