Règle du but à l'extérieur annulée : l'UEFA s'explique

Cette fois c’est donc officiel. L’UEFA vient d’annoncer qu’elle retirait la règle du but marqué à l’extérieur de ses compétitions à partir de la saison 2021/2022. Une annonce qui a beaucoup fait réagir, certains reprochant à l’instance dirigeante de tuer un peu plus le football. Juste après, l’UEFA a expliqué les motivations de son choix.

« Depuis le milieu des années 70, on observe une nette tendance à la réduction de l'écart entre les victoires à domicile et à l'extérieur (de 61%-19% à 47%-30%) et le nombre de buts par match à domicile et à l'extérieur (de 2,02-0,95 à 1,58-1,15) dans les compétitions masculines. Depuis 2009/10, la moyenne de buts par match est restée très stable dans l'UWCL (la Ligue des Champions féminine) avec une moyenne générale de 1,92 pour les équipes à domicile et 1,6 pour les équipes à l'extérieur. »