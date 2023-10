OM-OL : Christophe Dugarry détruit les groupes de supporters

Depuis la terrible soirée de dimanche dernier, qui a entraîné le report de l’Olympico entre l’OM et l’OL en raison de plusieurs incidents, dont le caillassage du bus de l’effectif du club rhodanien, ayant entraîné des blessures au visage pour Fabio Grosso, les réactions s’enchaînent. Alors qu’on apprenait que Fabio Grosso a eu une dizaine de points de suture au visage et qu’il a été notamment touché près son œil gauche après les débordements de certains individus, plusieurs acteurs du monde du football ont invité les groupes de supporters à faire leur propre ménage.

C’est le cas de Christophe Dugarry, passé par l’Olympique de Marseille entre 1998 et 2000. «Fabio Grosso aurait pu perdre un œil. Les faits sont gravissimes et d’une violence extrême (…) Si ces supporters sont l’âme du club, c’est à eux de balancer ceux qui l’ont fait, car ils savent, a-t-il estimé sur RMC Sport. Chaque fois qu’il y a des embrouilles graves, les leaders et supporters savent qui c’est. S’ils veulent faire le ménage dans leurs tribunes ou en dehors, qu’ils les balancent et les mettent de côté eux-mêmes». Le message est passé.