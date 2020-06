Monaco va peut-être réussir un joli coup avec Benjamin Henrichs

Après trois années passées au Bayer Leverkusen, le défenseur allemand Benjamin Henrichs s'engage pour cinq années, fin août 2018, avec l'AS Monaco. Annoncé comme une pépite du football allemand au poste de latéral droit, le joueur de 23 ans a eu du mal à s'imposer en Principauté. Sur les deux dernières années, il aura quand même joué 44 rencontres toutes compétitions confondues, et aura même eu la chance de trouver le chemin des filets une fois.

Pour autant, n'étant pas titulaire indiscutable, il devrait plier bagage cet été. Car la volonté de Monaco est de vendre des éléments cet été. « Parfois, le problème est exagéré. Nous avons effectivement une liste étendue de joueurs. Les gens parlent de ce nombre, mais généralement ils incluent tous les contrats professionnels de toutes les équipes. 26 joueurs sont issus de l’académie et cela n’a rien d’inhabituel. Pour les joueurs de l’équipe première, nous en avons un peu plus que ce dont nous avons besoin. Nous devons y travailler pendant le mercato. Vendre sera une tâche importante bien sûr et nous travaillerons dessus ensemble. L’objectif sera d’équilibrer cela. Nous avons des joueurs à laisser partir », a d'ailleurs lâché le président délégué Oleg Petrov ce mercredi.

Leipzig a déjà essayé en hiver

Ce qu'on peut dire, c'est que l'international allemand fait partie des candidats au départ et qu'il attise toujours autant les convoitises en Allemagne. Selon les informations de Sport Bild, il intéresse le Bayern Munich, mais la plus grande probabilité est qu'il s'engage en faveur du RB Leipzig notamment parce que les Bavarois hésitent encore à recruter au poste de latéral droit. Sous contrat jusqu'en 2023, Henrichs n'a jamais caché qu'il souhaitait rentrer en Allemagne.

En hiver dernier, les clubs allemands avaient déjà tenté leur chance, sans succès malgré des possibilités de prêt avec option d'achat à 20 millions d'euros. Monaco désirait, initialement, la coquette somme de 38 millions d'euros pour le laisser partir. Toujours selon le quotidien allemand, le club du Rocher pourrait être enclin à le laisser filet sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Reste à savoir si Leipzig ira au bout, cette fois.