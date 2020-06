Monaco : Oleg Petrov dresse la feuille de route pour le mercato

Le début de la révolution pour l'AS Monaco ? Ce mercredi après-midi, le club du Rocher a officialisé l'arrivée de Paul Mitchell, qui travaillait avec les clubs de la marque Red Bull, comme directeur sportif. Et le nouveau dirigeant de l'ASM va avoir du boulot avec toute son équipe. Neuvième de Ligue 1 cette saison, la formation de la Principauté n'a pas vraiment atteint ses objectifs et l'été devrait être mouvementé.

Avec plus de cinquante joueurs sous contrat, l'AS Monaco va forcément devoir dégraisser pour recruter derrière. Si plusieurs pistes ont déjà été évoquées, notamment en Espagne avec Mauro Arambarri (Getafe) ou encore Diego Llorente (Real Sociedad), l'ASM n'a pour le moment pas recruté, alors que plusieurs joueurs sont déjà partis tels que Kevin N'Doram, qui va rester au FC Metz, ou encore Danijel Subasic, non prolongé et désormais libre. Mais alors comment Monaco va s'organiser cet été ? Interrogé par RMC Sport, le vice-président du club Oleg Petrov a apporté quelques précisions.

«Nous voulons toujours garder Wissam (Ben Yedder)»

Et il va d'abord falloir s'occuper des nombreux contrats au club. «Parfois, le problème est exagéré. Nous avons effectivement une liste étendue de joueurs. Les gens parlent de ce nombre, mais généralement ils incluent tous les contrats professionnels de toutes les équipes. 26 joueurs sont issus de l’académie et cela n’a rien d’inhabituel. Pour les joueurs de l’équipe première, nous en avons un peu plus que ce dont nous avons besoin. Nous devons y travailler pendant le mercato.» Oleg Petrov va donc étudier tout ça, avec une mission bien précise : «vendre sera une tâche importante bien sûr et nous travaillerons dessus ensemble. L’objectif sera d’équilibrer cela. Nous avons des joueurs à laisser partir.»

Mais s'il y a un dossier chaud, c'est celui de Wissam Ben Yedder. Auteur de 18 buts et 7 caviars en 26 matches de Ligue 1 cette saison, l'attaquant français, sous contrat jusqu'en 2024, attire les regards. Mais l'AS Monaco ne compte pas le laisser partir. «Nous voulons toujours garder Wissam. Il est grand atout pour le club, un grand pro. Nous nous attendons à ce qu’il reste à Monaco. Il n’est pas question qu’il quitte le club», a déclaré le vice-président. Les prétendants sont donc prévenus.