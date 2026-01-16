PSG : João Neves forfait face au LOSC

Ce soir, le Paris Saint-Germain va affronter le LOSC pour le compte de la 18e journée de Ligue 1. Pour ce choc qui se jouera au Parc des Princes, Luis Enrique a décidé de convoquer 19 joueurs.

Parmi eux, on retrouve Lucas Chevalier, qui va retrouver son ancien club. En revanche, certains éléments manquent à l’appel. Outre Achraf Hakimi et Ibrahim Mbaye qui participent à la CAN, João Neves, Quentin Ndjantou, Kang-In Lee et Matvey Safonov sont absents.