Menu Rechercher
Commenter 3
Ligue 1

PSG : João Neves forfait face au LOSC

Par Dahbia Hattabi
1 min.
João Neves et Vitinha @Maxppp
PSG Lille
betclic
1 1.32 N 5.50 2 8.50 Bonus 100€

Ce soir, le Paris Saint-Germain va affronter le LOSC pour le compte de la 18e journée de Ligue 1. Pour ce choc qui se jouera au Parc des Princes, Luis Enrique a décidé de convoquer 19 joueurs.

La suite après cette publicité
Paris Saint-Germain
Le groupe Rouge et Bleu pour la réception de Lille ce soir ! ⚽️

#PSGLOSC I @Ligue1
Voir sur X

Parmi eux, on retrouve Lucas Chevalier, qui va retrouver son ancien club. En revanche, certains éléments manquent à l’appel. Outre Achraf Hakimi et Ibrahim Mbaye qui participent à la CAN, João Neves, Quentin Ndjantou, Kang-In Lee et Matvey Safonov sont absents.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier