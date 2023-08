OM : Marcelino ne digère pas le match nul concédé à Metz

La suite après cette publicité

Interrogé au micro de Prime Video à l’issue du match nul concédé par son équipe face au FC Metz (2-2), l’entraîneur de l’Olympique de Marseille Marcelino n’a pas caché sa frustation quant à ce résultat, surtout après avoir été en supériorité numérique durant la dernière demi-heure avec l’expulsion d’Abou Lo à la 59e minute. Il assure même que ses joueurs méritaient la victoire dans une rencontre à trois montants et deux buts annulés.

«C’est très difficile pour moi d’analyser ce match car on tenait ce match. On pensait qu’on allait gagner. Mais à la fin de match, on a pas tenu. L’adversaire est revenu dans ce match. Pour moi, le match nul n’est pas juste. On a frappé beaucoup, il nous faut de l’efficacité, on a touché les poteaux et la barre transversale. On doit avoir un peu plus de chance. L’équipe méritait beaucoup dans ce match, et méritait les trois points.»