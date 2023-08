Metz-OM : les notes du match

Pour le compte du match inaugural de la deuxième journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille, vainqueur du Stade de Reims la semaine passée (2-1), se déplaçait à Saint-Symphorien pour y affronter le FC Metz, lourdement battu à Rennes pour son retour dans l’élite (1-5). Pour les choix tactiques, Marcelino fait très peu tourner par rapport au match contre le Pana. Seuls changements, le retour de Kondogbia au milieu, Soglo titulaire à la place d’Ounahi et Balerdi associé à Mbemba derrière. Les Marseillais débutaient la rencontre en dominant son adversaire du soir, confirmant cet ascendant avec le poteau trouvé par Ismaïla Sarr dès la deuxième minute de jeu d’une belle reprise.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Marseille 4 2 1 1 1 0 4 3 13 Metz 1 2 -4 0 1 1 3 7

L’international sénégalais sollicitait ensuite Alexandre Oukidja, vigilant devant sa ligne sur son enroulé (6e). C’est finalement Emran Soglo qui trouvait la faille en trompant le gardien algérien au premier poteau (0-1, 14e), pour son premier but en L1. Les hommes de Marcelino poursuivaient leurs efforts pour aller chercher le break, qui aurait pu arriver si Soglo (36e) et Sarr (38e) avaient été plus précis. Fali Candé était, quant à lui, proche d’égaliser d’une superbe reprise lointaine, mise en échec par la parade de Pau Lopez (39e).

Une seconde période prolifique

Et alors que Pierre-Emerick Aubameyang croyait doubler la mise en faisait trembler les filets grenats mais une position illicite de l’attaquant international gabonais obligeait l’arbitre à annuler ce deuxième but phocéen (45+1e). Au retour des vestiaires, Valentin Rongier y allait de son but pour assurer un peu plus les trois points de la victoire mais là aussi, la VAR entrait en jeu et une faute de Sarr sur Youssef Maziz annulait le break (52e). Malgré tout, le cours de la rencontre avantageait l’OM, qui était en supériorité numérique durant la dernière demi-heure en raison du rouge écopé par Abou Lo, coupable d’une vilaine semelle sur la cheville d’Iliman Ndiaye (59e). Mais à 10 contre 11, les Messins arrivaient d’abord à égaliser sur une frappe contrée de Cheikh Sabaly (1-1, 65e).

De quoi réveiller l’antre mosellan, qui explosait de joie sur le premier but en L1 de Georges Mikautadze, profitant d’une faute de main de Pau Lopez devant ses buts (2-1, 71e). Les joueurs de László Bölöni tentaient de se focaliser sur le travail défensif pour garder cet avantage au score, en plus de deux poteaux de Ndiaye (73e) et Mbemba (78e) et d’un Oukidja en feu (80e). Il fallait attendre l’entrant Vitinha, déjà buteur contre Reims, pour remettre les deux équipes à égalité, d’une frappe à ras de terre au premier poteau (82e). Une dernière occasion de Sarr, captée par Oukidja, faisait frissonner les supporters messins au bout du temps additionnel (90+9e). Tenu en échec, l’OM ne prend qu’un point face à un FC Metz, qui ouvre son compteur de points dans cette Ligue 1 édition 2023-2024.

L’homme du match : Sabaly (7)

Le Sénégalais a démarré timidement la rencontre. Muselé par Clauss, le Messin a rarement été servi dans les meilleures conditions par ses partenaires en première mi-temps. Il est monté progressivement en puissance dans le match et a davantage pris la profondeur en seconde période. Son activité et ses prises de risque ont été récompensées peu après l’heure de jeu. Après avoir fixé la défense, il égalise d’une frappe contrée par Rongier qui ne laisse aucune chance à Lopez (1-1, 65e). Avant d’être remplacé par Maïga (84e), il aura montré un apport offensif plus que satisfaisant sur l’ensemble de la rencontre.

Metz

- Oukidja (6) : Le portier des Grenats peut remercier ses poteaux qui l’ont sauvé à trois reprises. Toutefois, le gardien de 35 ans a rassuré sa défense par ses sorties dans les pieds des attaquants phocéens (3e) et a montré l’étendue de son talent en repoussant l’échéance à maintes reprises, comme sur cette parade réflexe sur sa ligne face à Harit (80e). Cependant, il ne peut rien faire sur le but de Soglo et est battu sur l’égalisation de Vitinha. Une prestation solide malgré deux buts encaissés pour l’Algérien.

- Colin (5) : Sur l’ouverture du score marseillaise, le Français oublie totalement dans son dos Soglo et par maladresse, dévie involontairement le ballon qui surprend Oukidja (14e). Par la suite, il a montré plus de rigueur pour fermer les espaces et éloigner le danger dans son couloir droit, profitant notamment d’une baisse de régime de Soglo.

- Traoré (5) : À l’image de l’ensemble de son équipe en première période, le défenseur messin a beaucoup souffert face à Aubameyang. Apathique face au Gabonais, il s’est bien repris lors du second acte en dégageant des ballons chauds hors de ses bases et en remportant ses duels aériens.

- Lô (2) : Positionné au sein de la charnière centrale, le Messin a vécu une soirée cauchemardesque. Bousculé dans le jeu aérien, il est également en retard dans ces interventions. En seconde période, il est expulsé pour une grosse semelle sur la cheville de Ndiaye. Une soirée à vite oublier pour lui alors qu’il venait d’intégrer le onze de départ de Laszlo Bölöni.

- Candé (5) : Le Bissaoguinéen a souffert physiquement face à la belle activité de Sarr sur le côté gauche et n’a pas totalement rassuré défensivement. Il a toutefois fait preuve de panache sur la meilleure occasion lorraine en première mi-temps en enroulant une belle frappe qui force Lopez à se détendre pour aller chercher le ballon dans sa lucarne (41e).

- Jean-Jacques (5) : Contrairement à son coéquipier, le Messin a moins existé au milieu de terrain mais n’a pas été avare dans les replis défensifs. Peu de temps avant la mi-temps, il intervient proprement dans les pieds de Sarr avant d’éloigner le danger (44e). Globalement, il a manqué d’impact sur le plan physique pour répondre à l’intensité marseillaise.

- N’Doram (6) : Le Français a fait preuve d’une grosse activité dans l’entrejeu grenat en donnant du fil à retordre aux milieux olympiens et en grattant plusieurs ballons. En revanche, il a manqué d’initiative au moment de venir presser haut les défenseurs marseillais et empêcher les relances courtes. Repositionné dans l’axe suite à l’expulsion de Lô, cela ne l’a pas empêché de monter sur coup de pied arrêté. Il est impliqué sur le deuxième but de Mikautadze.

- Mbaye (4) : Entrée en jeu la semaine passée face à Rennes, le jeune Sénégalais a débuté la partie sur l’aile droite. Mais il a éprouvé des difficultés à combiner avec Mikautadze et s’est montré inoffensif face à un Renan Lodi discipliné. Auteur de belles projections en seconde période, son impact dans la rencontre aura malgré tout été insuffisant. Remplacé par Kouao (90e+3).

- Maziz (4) : Pour son probable dernier match avec les Messins, le Marocain semblait avoir déjà la tête ailleurs. Positionné derrière l’attaque, son influence dans le jeu a été réduite par la nette domination adverse. Une prestation en deça de celle réalisée face à Rennes où il s’était montré volontaire dans les phases de replis défensifs. Remplacé par Camara (62e).

- Sabaly (7) : l’homme du match, voir ci-dessus.

- Mikautadze (6,5) : Seul en pointe, le buteur maison a fait passer un frisson à Saint-Symphorien sur sa première percée dans la surface marseillaise, mais a finalement été repris à la régulière par Clauss. Derrière, le Géorgien n’a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Mais tel un véritable attaquant, il a su se montrer patient en prenant sa chance au second poteau pour transpercer Lopez et permettre aux siens de virer en tête (2-1, 71e). Le joueur de 22 ans est passé proche du break. Lancé dans la profondeur, il efface Jordan Veretout avec un double crochet et frappe du gauche, mais Lopez est resté sur ses appuis pour remporter son duel. Remplacé par Tetteh (84e).

Olympique de Marseille :

- Lopez (4) : il a encore été en difficulté ce soir. Auteur d’une parade impressionnante sur une tentative lointaine de Fali Candé (39e), il n’a que très peu été mis à contribution lors du premier acte. Pourtant en seconde période, le portier espagnol a encore une fois montré ses limites qu’il expose un peu plus à chaque match cet été. Alors qu’il ne peut pas faire grand-chose sur le premier but car la frappe contrée de Ndiaye le lobe, il est grandement fautif sur le deuxième but. Même si la demi-volée de Mikautadze est puissante, il n’a pas le droit de laisser filer ce ballon sous son corps. Après cette erreur, il a été bon le peu de fois où il a été sollicité.

- Clauss (5,5) : à l’instar de ce qu’il a proposé en milieu de semaine face au Panathinaïkos, Jonathan Clauss a été débordant d’énergie sur son côté droit. Toujours aussi intéressant offensivement grâce à des centres dangereux, l’ancien Lensois n’a été que très peu mis en difficulté lors du premier acte. Au retour des vestiaires, le corps de Clauss a été en souffrance. Après avoir disputé 120 minutes face au Pana en milieu de semaine, le joueur de 30 ans a été en difficulté et s’est même blessé. Pourtant, il n’est pas sorti et il a continué à être combatif même si son état physique lui a fait enchaîner de nombreuses imprécisions techniques.

- Balerdi (4) : titulaire ce soir en lieu et place de Samuel Gigot, l’Argentin n’a pas été mauvais ce soir. Impérial dans les airs, il a parfois pêché dans la relance et a souvent été en difficulté face aux attaquants messins surtout après la pause. Troisième défenseur dans l’esprit de Marcelino, il n’a pas forcément marqué des points ce soir. Remplacé par Vitinha (77e) qui a permis à l’OM d’égaliser seulement cinq minutes après son entrée en jeu. Après avoir marqué la semaine passée contre Reims, le Portugais a inscrit ce soir son deuxième but en deux matches.

- Mbemba (4,5) : à l’instar de son compère de charnière centrale, Mbemba n’a pas forcément rayonné ce soir. Parfois hasardeux parfois étincelant sur ses relances, il a au moins su s’imposer sur quelques duels physiques avec ses adversaires. Sa tête sur le poteau aurait pu permettre aux Marseillais de se remettre en selle (78e). Même s’il est monté en puissance lors de la rencontre, il a parfois exposé des limites que l’on ne voyait pas l’an dernier.

- Lodi (5,5) : depuis son arrivée sur la Canebière cet été, Renan Lodi est convaincant. Même s’il n’est pas le défenseur "joga bonito" que pourrait le suggérer ses origines brésiliennes, l’ancien de l’Atlético Madrid est bon voire très bon dans tout ce qu’il propose. Face à Metz ce soir, ses centres ont toujours été d’une grande justesse et son apport offensif a ainsi été mis en exergue par la qualité de ces derniers. Solide défensivement, il a été moins en vue dans la partie de terrain adverse après la pause. Exténué comme Clauss, il a encore plus baissé le pied par la suite mais il est resté irréprochable dans l’état d’esprit. Averti à la 49e minute.

- Rongier (6) : le capitaine a répondu présent ce soir. Impressionnant par son abattage physique dans l’entrejeu marseillais, l’ancien Nantais a été celui qui a gratté le plus de ballons et a remporté pas mal de duels en première mi-temps. Son but refusé aurait même pu permettre à Marseille de faire le break ce soir mais le VAR en a finalement décidé autrement. Après ce fait de jeu à son désavantage, il a continué à être insistant sur son vis-à-vis mais a été en retard sur Sabaly dans le premier jeu et s’il avait été plus prompt, son contre n’aurait sûrement pas trompé Pau Lopez. Néanmoins, cette petite erreur ne peut pas venir ternir une rencontre assez consistante pour le capitaine phocéen.

- Kondogbia (5) : décidément, ses débuts compliqués avec l’OM se confirment. Non pas qu’il ne réponde pas présent sur le terrain, loin de là, c’est juste qu’il n’arrive pas à enchaîner convenablement. Expulsé lors du match aller du troisième tour préliminaire face au Pana, il a dû quitter la pelouse sur blessure ce vendredi soir. Pourtant, il était l’auteur de 55 minutes de qualité sur la pelouse des Grenats, l’ancien de l’Atlético de Madrid a finalement dû céder sa place à cause d’une vilaine chute. En effet, dans un duel aérien anodin, l’ex-Monégasque est mal retombé et s’est immédiatement plaint du genou. Après avoir lutté cinq minutes, l’international centrafricain a finalement cédé sa place, remplacé par Jordan Veretout.

- Sarr (4,5) : pour son retour à Metz, l’ailier sénégalais n’a pas été verni lors du premier acte. Alors qu’il a trouvé le poteau d’Alexandre Oukidja dès la deuxième minute, il a enchainé entre imprécisions techniques devant le but (38e, 44e) et mise à contribution du gardien adverse (7e). C’est dommage pour l’ancien de Watford car il a réalisé un premier acte de qualité, en étant l’un des artificiers de l’OM durant les 45 premières minutes. Il est d’ailleurs impliqué sur le premier but des siens en glissant le ballon à Aubameyang dans la surface. Au retour des vestiaires, il a été bien plus timide mais n’a toujours pas corrigé ses problèmes devant le but.

- Soglo (5,5) : un soir de premières en demi-teinte. Pour son premier match, et sa première titularisation, sous les couleurs olympiennes, le jeune milieu de 18 ans a marqué son premier but en Ligue 1 sur sa première frappe (14e). Après cette entame idyllique, le natif de Créteil a été sérieux sur ce côté gauche qui ne lui sied sûrement pas à merveille. Moins entreprenant et bien moins à l’aise offensivement que Sarr de l’autre côté, il a tout de même eu le mérite de répondre présent et de prêter main forte à Lodi défensivement. Encore jeune, il a encore beaucoup de défauts à gommer mais ses débuts sont quand même intéressants. Remplacé par Amine Harit à la 67e minute, passeur décisif pour Vitinha sur l’égalisation phocéenne.

- Ndiaye (4) : en première période, il a sûrement été l’un des joueurs de Marcelino les moins en vue. Très peu trouvé par ses partenaires, l’ancien de Sheffield a perdu trop de ballons et a enchaîné les imprécisions techniques, il est totalement passé à côté de sa première période. Plus en vue après la pause, il n’a pas su faire la différence dans les derniers mètres adverses. Juste avant de sortir, il a heurté le poteau de la tête. Un but, son premier sous les couleurs marseillaises, aurait pu changer la donne pour l’issue de sa rencontre et de celle de l’OM. Remplacé par Mughe (75e).

- Aubameyang (5,5) : il monte en puissance au fil des semaines. Alors qu’il avait commencé son aventure sur la pointe des pieds à Marseille, le buteur gabonais est passé à la vitesse supérieure cette semaine. Auteur d’un doublé presque salvateur mardi face au Panathinaïkos, l’ancien d’Arsenal et de Chelsea a été l’un des seuls bons joueurs marseillais ce soir. Propre techniquement, son jeu de passes et décrochages a été intéressant ce soir. Même s’il aurait sûrement encore plus apporté dans la profondeur et dans la surface, "Aubam" n’a pas à rougir de sa performance et n’a vraiment pas été le moins bon ce soir côté Marseille.