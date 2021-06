Euro 2020 : victime d'un grave malaise, Christian Eriksen s'est réveillé

Le monde du football retient son souffle. Alors que la première mi-temps de Danemark-Finlande arrivait à son terme, Christian Eriksen s'est écroulé sur la pelouse, victime d'un malaise qui semble très grave. Les médecins sont vite arrivés à ses côtés pour le mettre en position latérale de sécurité mais ont dû avoir recours à un massage cardiaque à même la pelouse, puis utiliser un défibrillateur pour réanimer le Danois sous les yeux des autres joueurs et du public. Il a ensuite été évacué sur civière, intubé et sous oxygène, d'après beIN Sports. Le match est pour le moment suspendu mais ne devrait pas reprendre.

20h08 : «Christian Eriksen respire et peut parler. Il est réveillé» a déclaré Martin Schoots, l'agent d'Eriksen, sur la radio danoise NPO Radio1. «Son père m'a dit qu'il parvenait à s'exprimer».

“Christian Eriksen breathes and can speake. He’s awake”. Martin Schoots, Eriksen agent, just told this to NPO Radio1 after speaking with Christian’s father, reports @OzcanAkyol. 🇩🇰❤️🙏🏻 #prayforEriksen — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2021

20h06 : le match va reprendre selon la fédération danoise de football. La seconde mi-temps sera jouée à 20h30.

Christian Eriksen er vågen, og hans tilstand er fortsat stabil. Han forbliver indlagt på Rigshospitalet til yderligere undersøgelser.



Kampen mod Finland spilles færdig i aften. Dette sker efter at spillerne har fået bekræftet, at Christian er okay. Kampen genoptages kl. 20.30. — DBU - En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) June 12, 2021

19h58 : à noter que les coéquipiers du Danois ont été admirables de courage et de réactivité. Simon Kjaer s'est empressé de l'assister avant que les médecins arrivent sur place, quant à Kasper Schmeichel, il est allé prendre la femme Christian Eriksen, présente sur le bord du terrain, dans ses bras, accompagné de Kjaer. Delaney a lui réuni ses partenaires pour former un cercle autour des médecins et le cacher du public.

19h52 : «Allez Chris, toutes nos pensées sont pour toi». Très sensible à la situation, l'Inter vient d'envoyer un message de soutien à son joueur.

Forza Chris, ogni nostro pensiero è per te! 🙏🏻 — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) June 12, 2021

19h49 : des informations seront bientôt données par l'UEFA quant à la tenue du match. Il ne fait guère de doute que le match sera définitivement arrêté, malgré les nouvelles plutôt rassurantes de Christian Eriksen.

En raison de l'urgence médicale concernant le joueur danois Christian Eriksen, une réunion de crise a eu lieu avec les deux équipes et les officiels du match. De plus amples informations seront communiquées à 19h45. Le joueur a été transféré à l'hôpital et son état est stable. — EURO 2020 🇫🇷 (@EURO2020FR) June 12, 2021

19h45 : âgé de 29 ans, Christian Eriksen joue depuis l'hiver 2020 à l'Inter où il a eu du mal à entrer dans le système d'Antonio Conte. Devenu titulaire depuis quelques mois, le Danois a disputé 34 rencontres cette saison avec son club.

19h40 : le joueur de l'équipe de France Wissam Ben Yedder avait réagi un peu plus tôt.

😓❤️ Eriksen 🤲🏼🤲🏼🤲🏼🤲🏼🤲🏼 — Wissam Ben Yedder (@WissBenYedder) June 12, 2021

19h32 : les premières nouvelles semblent rassurantes. Le compte Twitter de la fédération danoise indique qu'Eriksen s'est réveillé mais il doit encore subir des tests.

Christian Eriksen er vågen og er til yderligere undersøgelser på Rigshospitalet.



Kampen er midlertidigt udsat. Ny melding kommer kl. 19.45. — DBU - En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) June 12, 2021

19h30 : Christian Eriksen a été transféré à l'hôpital et se trouve dans un état stable, selon ce communiqué de l'UEFA.

Following the medical emergency involving Denmark’s player Christian Eriksen, a crisis meeting has taken place with both teams and match officials and further information will be communicated at 19:45 CET.



The player has been transferred to the hospital and has been stabilised. — UEFA (@UEFA) June 12, 2021

19h26 : Christian Eriksen semble avoir repris connaissance lorsqu'il sortait du terrain, en témoigne ce cliché pris l'AFP.

19h22 : l'ancien club de Christian Eriksen, Tottenham, a envoyé un message de soutien au joueur.

All of our thoughts are with Christian Eriksen and his family. 🙏🏼 🤍 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 12, 2021

19h15 : très touché et choqué par l'événement, le milieu de football est en train de réagir rapidement.

Our thoughts are with Christian Eriksen and his family at this time 🙏❤️ — Ligue1 English (@Ligue1_ENG) June 12, 2021

19h09 : l'UEFA officialise la suspension de la rencontre.