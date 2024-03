FC Barcelone, Espagne : l’irrésistible montée en puissance de Pau Cubarsí

Habitué à sortir de nombreuses pépites de son centre de formation, surtout sur les dernières saisons, le FC Barcelone est contraint par les blessures à miser sur la jeunesse cette saison. Outre Fermin Lopez (20 ans) et Lamine Yamal (16 ans) qui sont dans l’équipe depuis cet été, d’autres comme Hector Fort (17 ans) ou Marc Guiu (18 ans) ont eu leur chance au cours de la saison. Mais un autre joueur tire son épingle du jeu depuis plusieurs semaines, au moins de doucement devenir incontournable dans le onze de Xavi, il s’agit de Pau Cubarsí. Âgé de 17 ans, le défenseur central sous contrat jusqu’en juin 2026 reste sur huit titularisations sur les neuf derniers matches de Liga avec le FC Barcelone. Performant sur ces matches, le natif d’Estanyol enchaîne et convainc particulièrement Xavi.

«Cubarsí est intelligent. Il sait quand il faut se battre et quand il ne faut pas se battre. Il n’a pas perdu un seul duel contre des joueurs plus forts que lui. Spectaculaire (…) il n’a pas l’air d’avoir 17 ans» ne manquait pas de saluait le technicien espagnol ce vendredi après la victoire des Catalans contre Majorque (1-0). Une belle marque de confiance pour le coach espagnol qui devrait lui permettre de découvrir la Ligue des Champions contre Naples ce mardi. Même s’il n’a pas confirmé s’il avait tranché entre lui et Inigo Martinez : «je ne peux pas m’avancer sur l’effectif, je ne l’ai pas dit aux joueurs non plus. Peu importe qui joue, nous avons la garantie que les défenses joueront bien.» Coéquipier de Pau Cubarsí, Robert Lewandowski est également sous le choc face au calme et à la prestance de son jeune camarade : «cela faisait longtemps que je n’avais pas vu un défenseur central, surtout à cet âge, briser les lignes avec ce toucher de ballon et avec tant de tranquillité. C’est une personne formidable. C’est un garçon qui aime vraiment travailler et qui peut progresser.»

La sélection espagnole et un contrat record s’offrent à lui

Plébiscité de toutes parts, Pau Cubarsí n’est pas dépaysé, déjà en octobre dernier quand il évoluait avec la réserve du FC Barcelone, il mettait tout le monde d’accord. Son coach de l’époque Rafa Marquez l’imaginait atteindre le niveau supérieur prochainement, mais sûrement pas aussi rapidement. «Pau me surprend. Qu’il ait ce caractère, ce tempérament, cette façon de jouer, cette qualité. C’est un profil qu’il faut continuer à travailler, car il a un profil pour aller vers le haut niveau» expliquait Rafa Marquez en octobre dernier. Avec une aisance technique, une solidité dans ses interventions et un bon placement, Pau Cubarsí a su prendre davantage de protagonisme aux côtés de Ronald Araujo où Inigo Martinez (qu’il concurrence réellement). Si le Basque a la caution expérience qui parle pour lui, l’écart affiché entre les deux hommes reste assez faible et creuse pas mal de maux de tête pour Xavi.

Si son éclosion était attendue, la vitesse de celle-ci et le fait qu’il dépasse les attentes placées en lui surprennent aussi bien le FC Barcelone que la sélection espagnole. International U17 (17 capes) et quart de finaliste de la dernière Coupe du monde dans cette catégorie d’âge, Pau Cubarsí pourrait vite monter en grade. Présélectionné en A par le sélectionneur Luis de la Fuente, il pourrait se retrouver dans sa liste vendredi prochain. Le cas échéant, il est attendu en équipe U21 où il pourra se produire à un échelon supérieur que celui où il a évolué jusque-là. Outre cela, la question de son contrat va être importante. Alors que son bail court encore jusqu’en juin 2026, le joueur a reçu une offre de prolongation de quatre années supplémentaires assorties d’une clause libératoire d’un milliard d’euros. Des chiffres démentiels qui traduisent la volonté du club catalan de miser sur lui pour l’avenir. À seulement 17 ans, Pau Cubarsí est en train de mettre tout le monde d’accord.