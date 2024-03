Angleterre : Gareth Southgate fait appel à deux jeunes espoirs

Déjà privé d’Harry Kane et de Bukayo Saka, Gareth Southgate doit faire face à une nouvelle vague de blessures. Après la défaite contre le Brésil hier soir, Harry Maguire, Kyle Walker et Sam Johnstone ont dû déclarer forfait et ne joueront pas face à la Belgique mardi. Pour pallier ces absences, le sélectionneur des Three Lions a fait appel à deux joueurs en équipe U23.

James Trafford et Rico Lewis rejoignent la sélection A. Le défenseur de Manchester City connaît déjà St George’s Park, le camp de base de l’équipe d’Angleterre. Il avait déjà été convoqué lors du dernier rassemblement en novembre et avait arboré sa première sélection contre la Macédoine du Nord. Il s’agit d’une première cependant pour James Trafford, le gardien de Burnley FC.