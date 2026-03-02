Ligue 1
Endrick est désabusé après OM-OL
@Maxppp
Hier soir, l’Olympique Lyonnais est rentré bredouille de son voyage à Marseille (défaite 3 à 2). Une déception pour Endrick, qui espérait prendre les trois points à l’Orange Vélodrome.
La suite après cette publicité
«C’est difficile à expliquer, c’est un résultat dur à accepter. Notre état d’esprit nous a permis de prendre l’avantage et de rester dans le match. On a montré du caractère. Maintenant, il va falloir continuer à travailler pour le prochain rendez-vous au Groupama, rester solidaires et aider davantage la défense». Après deux revers de suite, il faudra se reprendre jeudi face à Lens en Coupe de France.
