Menu Rechercher
Commenter 22
Ligue 1

Endrick est désabusé après OM-OL

Par Dahbia Hattabi
Endrick avec l'OL @Maxppp
Marseille 3-2 Lyon

Hier soir, l’Olympique Lyonnais est rentré bredouille de son voyage à Marseille (défaite 3 à 2). Une déception pour Endrick, qui espérait prendre les trois points à l’Orange Vélodrome.

La suite après cette publicité

«C’est difficile à expliquer, c’est un résultat dur à accepter. Notre état d’esprit nous a permis de prendre l’avantage et de rester dans le match. On a montré du caractère. Maintenant, il va falloir continuer à travailler pour le prochain rendez-vous au Groupama, rester solidaires et aider davantage la défense». Après deux revers de suite, il faudra se reprendre jeudi face à Lens en Coupe de France.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (22)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lyon
Endrick

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lyon Logo Lyon
Endrick Endrick
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier