PSG : Christophe Galtier s’est expliqué avec Presnel Kimpembe

La suite après cette publicité

Sans le vouloir, Christophe Galtier a déclenché une polémique dont le Paris Saint-Germain se serait bien passé avant d’aborder un mois de février titanesque. Au sortir de la qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe de France, l’entraîneur parisien avait confirmé la montée en grade de Kylian Mbappé, capitaine ce soir-là face au Pays de Cassel. «Le brassard de capitaine a été défini comme ça depuis le début de la saison. J’avais décidé que Kylian devait être le second capitaine, il est resté au PSG et il méritait d’avoir ce brassard quand Marquinhos n’est pas là.»

Sauf que cette sortie médiatique n’a pas été du goût d’un certain Presnel Kimpembe. Alors que RMC Sport indiquait que le staff francilien avait discuté de la promotion de Mbappé en amont avec le défenseur, ce dernier a alimenté la polémique en publiant un démenti sur ses réseaux sociaux. « Ces dernières heures, j’ai pu entendre et lire beaucoup de choses à mon sujet. Je souhaite donc mettre les choses au clair afin d’éviter de continuer à faire propager de fausses informations à mon égard. Je n’ai pas été mis au courant de cette décision, ceci est complètement faux… Cela dit, je respecterai toujours les décisions du club ».

À lire

Vidéo : la réaction de Kimpembe enrage Twitter !

Galtier a calmé le jeu

Kimpembe vexé par ce qui s’apparente à un déclassement ? Au sein du PSG, on a voulu rapidement éteindre ce début d’incendie. L’Équipe révèle ainsi que Galtier a rencontré son joueur. Le technicien a ainsi pu confier à son défenseur que sa déclaration voulait dire que Mbappé faisait maintenant partie des 4 vice-capitaines, mais que tout le monde était au même niveau. Ce qu’a confirmé un proche du coach au quotidien. « Il y a quatre vice-capitaines : Kimpembe, Verratti, Mbappé et Ramos, sans ordre de préférence. Lundi, Kimpembe et Verratti étaient forfait, il restait Mbappé et Ramos. De par son ancienneté et ce qu’il représente dans ce projet, Kylian était donc capitaine. »

La suite après cette publicité

Du côté des deux parties, on assure que l’incident est clos. Vraiment ? À l’heure où le PSG va jouer sa saison avec le retour de la Ligue des Champions, L’Équipe et Le Parisien rappellent que Kimpembe ne traverse pas la meilleure période de sa carrière. Blessé depuis le mois de novembre, le joueur de 27 ans n’a plus qu’un an et demi de contrat au PSG. Très rapidement, la question de son avenir va donc se poser, surtout si Paris recrute un certain Milan Skriniar. Affaire à suivre.