Liverpool-Burnley : les compositions probables

Suivre le rythme des deux Manchester. Voilà la mission ce soir (21h) de Liverpool qui accueille Burnley à Anfield, dans le cadre de la 18e journée de Premier League. Avec les résultats d'hier soir, les Reds se retrouvent désormais à 4 points de Manchester City et 6 de United au 4e rang de la Premier League. C'est donc victoire impérative pour les hommes de Jurgen Klopp sous peine de voir les deux rivaux s'envoler.

Problème, Liverpool ne gagne plus en championnat. Les champions en titre restent sur 4 matches sans victoire et veulent briser la série contre le 17e, Burnley. Pour cela, l'entraîneur allemand devrait aligner son traditionnel 4-3-3, selon le Daily Express. C'est Minamino qui devrait être titularisé à la pointe de l'attaque aux côtés de Salah et Mané. Côté Burnley, ce sera un classique 4-4-2 avec Wood et Barnes devant.