CAN 2025, Maroc : comment Brahim Diaz a réussi à conquérir le public marocain

Dans les rues de Rabat, il n’a pas éclipsé la superstar Achraf Hakimi mais il s’est forgé une sacrée réputation. Les maillots à son effigie sont nombreux. Depuis le début de la CAN, Brahim Diaz a sorti le costume de super star des Lions de l’Atlas en enchaînant les prestations de haute volée. Auteur de 4 buts en 4 matches depuis le début de la compétition, le numéro 10 marocain marche sur l’eau et il est, avec Ademola Lookman, le meilleur joueur de la compétition. Pourtant, ces dernières semaines, il était très décrié de la part des supporters marocains. Des supporters qu’il a eu du mal à conquérir de par son histoire.

Convoité de longue date par la FRMF, Brahim Diaz évoluait avec les catégories de jeunes de l’Espagne. La Roja semblait être son premier choix et il connait d’ailleurs sa première convocation en 2021 lors d’un match amical face à la Lituanie. Puis plus rien. Alors la FRMF, qui n’avait jamais coupé les liens avec lui, continue d’échanger et le joueur ne ferme pas la porte, au contraire. En interne, s’il se laisse convaincre par l’idée de représenter le pays d’origine de son père, il a tout de même quelques craintes sur son intégration dans un pays qu’il n’a jamais vraiment appris à connaître. La barrière de la langue et la différence de culture lui font craindre un peu de passer ce cap. Alors la FRMF, qui lui explique que l’effectif est composé d’une grande partie de joueurs polyglottes, l’accompagne aussi pour lui faire découvrir le pays.

Un investissement personnel et une réponse sur le terrain

Walid Regragui, très investi pour tenter de le convaincre, multiplie les déplacements en Italie puis à Madrid alors que le joueur se rend plusieurs fois au Maroc pour découvrir le pays, les infrastructures. Une démarche volontaire de la part du joueur qui ne souhaite pas faire les choses à moitié. Et après de longs échanges avec sa famille et le staff marocain : il tranche. Il donne son accord et se lance dans l’idée de représenter le Maroc. Investi, il décide aussi de commencer à prendre quelques cours de darija (dialecte marocain) pour faciliter son intégration. Une nouvelle démarche qui impressionnera en interne tout comme son choix, malgré sa blessure pendant la trêve, de venir passer ses vacances à Agadir pour suivre les deux matches amicaux du Maroc. En apprenant la nouvelle de sa décision, le sélectionneur espagnol Luis De La Fuente décide de convoquer le joueur madrilène dans la foulée. Mais le joueur refuse expliquant qu’il a donné sa parole au Maroc. Et en mars 2024, Brahim Diaz découvre donc la sélection marocaine.

Depuis, l’international marocain a connu différentes formes en séléction. Après un début en canon où il a terminé meilleur buteur des qualifications à la CAN 2025 (7 buts), il a connu une grosse période de disette avant la compétition, où il a traversé les matches sans peser. De quoi inquiéter le public marocain qui se demandait encore récemment si le joueur avait les épaules pour assumer le poids de l’attaque marocaine dans une CAN à domicile. Mais malgré les critiques, le coach Walid Regragui n’avait pas lâché son joueur, au contraire. «Honnêtement, le joueur avec lequel je suis le plus dur dans ce groupe, c’est Brahim. Parce que je sais ce qu’il peut nous donner, il peut encore faire mieux. (…) Il commence à comprendre que quand il est plus proche de la surface, il peut se permettre de faire surgir son talent, mais de prendre le moins de risques lorsqu’il est plus loin du but, parce qu’il perd des ballons et nous met en danger. On a beaucoup travaillé sur ce que j’attends de lui. Brahim est dans le quota des joueurs qui peuvent te faire gagner la CAN. J’ai fait beaucoup de déplacements à Madrid pour faire de la vidéo, pour qu’il comprenne le football africain, les différences avec le jeu en Europe. Et là, il est très motivé et sait que c’est le bon moment pour aller loin dans cette CAN. Pour gagner un tel tournoi, il faut un joueur capable de faire la différence, et Brahim fait partie de ces joueurs. Il doit maintenir la régularité de ses performances et retrouver sa forme physique aussi. » Désormais pleinement intégré à l’effectif aussi bien avec les binationaux que les joueurs locaux, Brahim Diaz donne aussi l’exemple dans son investissement dans son jeu sans ballon, ce qui était le vrai challenge pour son sélectionneur. Et avec une attitude irréprochable, en plus de trouver le chemin des filets, Brahim Diaz a conquis les supporters marocains. Il pourra encore un peu plus entrer dans leurs coeurs s’il qualifie son équipe ce vendredi face au Cameroun.